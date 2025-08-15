16 августа на стадионе «Вилла Парк» состоится матч первого тура Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Ньюкасл». Хозяева подошли к старту сезона в более уверенной форме, тогда как гости продолжают испытывать сложности с результатами.

«Астон Вилла»

В прошлом матче Премьер-лиги «Астон Вилла» на выезде уступила «Манчестер Юнайтед» 0:2, но в целом команда показывает качественный атакующий футбол. В последних 5 встречах она забила 11 мячей (в среднем 2.20 за игру) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Серия из 7 матчей с забитыми голами подчеркивает стабильность нападения. При этом «Вилла» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч и уверенно действует на своем поле, где против «Ньюкасла» традиционно играет успешно.

«Ньюкасл»

Гости завершили прошлый сезон поражением дома от «Эвертона» 0:1, а подготовительные матчи подтвердили, что у команды остаются проблемы в обороне и реализации моментов. В последних 5 встречах «Ньюкасл» забил всего 5 голов (1.00 в среднем за игру) и пропустил 9 (1.80 за игру). Серия из 6 матчей без побед и пропущенные мячи в каждом из последних 6 поединков указывают на нестабильность и уязвимость команды в защите. Тем не менее, «сороки» часто находят возможность забить, включая встречи с «Астон Виллой».

Факты о командах:

«Астон Вилла»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 7 последних матчах

В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Ньюкасл»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл»

С учeтом текущей формы, «Астон Вилла» выглядит более сбалансированной командой с сильной атакой и приемлемой обороной. «Ньюкасл» же продолжает испытывать проблемы в защите и часто пропускает больше одного гола за матч. При этом обе команды имеют тенденцию обмениваться голами в очных противостояниях, что повышает вероятность результативного футбола. Хозяева выглядят фаворитом, и их победа при поддержке трибун кажется наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки: