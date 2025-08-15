Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05

15 августа 2025 18:27
Астон Вилла - Ньюкасл
16 авг. 2025, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку

16 августа на стадионе «Вилла Парк» состоится матч первого тура Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Ньюкасл». Хозяева подошли к старту сезона в более уверенной форме, тогда как гости продолжают испытывать сложности с результатами.

«Астон Вилла»

В прошлом матче Премьер-лиги «Астон Вилла» на выезде уступила «Манчестер Юнайтед» 0:2, но в целом команда показывает качественный атакующий футбол. В последних 5 встречах она забила 11 мячей (в среднем 2.20 за игру) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Серия из 7 матчей с забитыми голами подчеркивает стабильность нападения. При этом «Вилла» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч и уверенно действует на своем поле, где против «Ньюкасла» традиционно играет успешно.

«Ньюкасл»

Гости завершили прошлый сезон поражением дома от «Эвертона» 0:1, а подготовительные матчи подтвердили, что у команды остаются проблемы в обороне и реализации моментов. В последних 5 встречах «Ньюкасл» забил всего 5 голов (1.00 в среднем за игру) и пропустил 9 (1.80 за игру). Серия из 6 матчей без побед и пропущенные мячи в каждом из последних 6 поединков указывают на нестабильность и уязвимость команды в защите. Тем не менее, «сороки» часто находят возможность забить, включая встречи с «Астон Виллой».

Факты о командах:

«Астон Вилла»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Ньюкасл»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
27% (8)
30% (9)
43% (13)
30
Забитых мячей
42
1
В среднем за матч
1.4
4:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
4 : 1
19.04.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
3 : 0
26.12.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1 : 3
30.01.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
5 : 1
12.08.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Астон Вилла
3 : 0
15.04.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
4 : 0
29.10.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл
1 : 0
13.02.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
2 : 0
21.08.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл
1 : 1
12.03.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
2 : 0
23.01.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ньюкасл
1 : 1
24.06.2020
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
2 : 0
25.11.2019
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ньюкасл
2 : 0
20.02.2017
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
24.09.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
0 : 0
07.05.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл
1 : 1
19.12.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ньюкасл
1 : 0
28.02.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
0 : 0
23.08.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ньюкасл
1 : 0
23.02.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Астон Вилла
1 : 2
14.09.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 2
29.01.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл
1 : 1
02.09.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл
2 : 1
05.02.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Астон Вилла
1 : 1
17.09.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.04.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Ньюкасл
6 : 0
22.08.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
1 : 0
24.05.2009
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 0
03.11.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
4 : 1
09.02.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
0 : 0
18.08.2007
Астон Вилла
Показать все

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл»

С учeтом текущей формы, «Астон Вилла» выглядит более сбалансированной командой с сильной атакой и приемлемой обороной. «Ньюкасл» же продолжает испытывать проблемы в защите и часто пропускает больше одного гола за матч. При этом обе команды имеют тенденцию обмениваться голами в очных противостояниях, что повышает вероятность результативного футбола. Хозяева выглядят фаворитом, и их победа при поддержке трибун кажется наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – коэффициент 1.75

2.05
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Астон Вилла
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 