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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 19 декабря 2015
Ньюкасл
19.12.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
38'
Ф. Колоччини
61'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
84'
Желтая карточка
Э. Вествуд
79'
Желтая карточка
Ж. Айю
77'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Замена
Ф. Товен
️️️️
В. Анита
71'
61'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Айю
Пас отдал
Ж. Верету
60'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
С. Синклейр
Замена
А. Перес
️️️️
С. Де Йонг
59'
Желтая карточка
П. Дамметт
41'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Колоччини
Пас отдал
С. Де Йонг
38'
Замена
А. Митрович
️️️️
П. Сиссе
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-5-1
33
Эллиот
14
Дамметт
2
Колоччини
99
Мбемба
22
Янмат
4
Коулбэк
17
Сиссоко
6
Де Йонг
6
Анита
23
Вейналдум
61
Сиссе
3-2-4-1
1
Гьюзан
21
Хаттон
15
Лескотт
5
Окоре
5
Гуйе
8
Вествуд
7
Синклейр
17
Верету
10
Бакуна
15
Санчес
10
Айю
6
Анита
10
Товен
10
Товен
6
Анита
6
Де Йонг
22
Перес
22
Перес
6
Де Йонг
61
Сиссе
9
Митрович
9
Митрович
61
Сиссе
7
Синклейр
39
Жестеде
39
Жестеде
7
Синклейр
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
1
Карл Дарлоу
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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