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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 30 января 2024
Астон Вилла
30.01.2024, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Ньюкасл
71'
О. Уоткинс
32'
Ф. Шер
36'
Ф. Шер
52'
А. Морено (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
90'
+9
Замена
Э. Крафт
️️️️
Э. Гордон
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Э. Гордон
Желтая карточка
Д. МакГинн
77'
75'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
Л. Майли
Желтая карточка
Д. Луис
72'
ГОЛ! 1:3!
О. Уоткинс
Пас отдал
Л. Бэйли
71'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Б. Камара
63'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Ю. Тилеманс
63'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Диаби
62'
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
А. Морено
43'
Замена
М. Альмирон
️️️️
А. Исак
Желтая карточка
Б. Камара
39'
36'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Шер
32'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шер
Пас отдал
К. Триппьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
42
Джеймс Райт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Трэвис Хернс
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
4-2-2-1-1
1
Мартинес
11
Алекс Морено
15
Конса
2
Лангле
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
18
Тилеманс
19
Диаби
11
Уоткинс
4-2-3-1
39
Дубравка
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
23
Мерфи
67
Майли
10
Гордон
9
Исак
8
Камара
41
Рэмзи
41
Рэмзи
8
Камара
18
Тилеманс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
18
Тилеманс
19
Диаби
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Диаби
10
Гордон
17
Крафт
17
Крафт
10
Гордон
67
Майли
2
Ливраменто
2
Ливраменто
67
Майли
9
Исак
10
Альмирон
10
Альмирон
9
Исак
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
42
Джеймс Райт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Трэвис Хернс
ЦП
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
42
Джеймс Райт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Трэвис Хернс
ЦП
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
4
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
14
12
Офсайды
2
4
Количество передач
559
352
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.44
2.54
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Вилла Парк
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