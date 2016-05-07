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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 07 мая 2016
Астон Вилла
07.05.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
Замена
Р. Эпбарн-Мёрфи
️️️️
С. Синклейр
90'
90'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Д. Коулбэк
90'
Желтая карточка
П. Дамметт
68'
Замена
А. Перес
️️️️
Ш. Тиоте
Желтая карточка
К. Кларк
59'
52'
Замена
А. Митрович
️️️️
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
46
Кевин Тонер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Джордан Лайден
ЦП
29
Рашайан Эпбарн-Мёрфи
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-2-3-1
31
Банн
46
Тонер
15
Лескотт
21
Хаттон
26
Кларк
5
Гуйе
8
Вествуд
10
Бакуна
7
Синклейр
15
Санчес
10
Айю
3-5-1-1
1
Дарлоу
99
Мбемба
24
Ласселлс
14
Дамметт
24
Тиоте
23
Вейналдум
4
Коулбэк
6
Анита
17
Сиссоко
25
Таунсенд
61
Сиссе
7
Синклейр
29
Эпбарн-Мёрфи
29
Эпбарн-Мёрфи
7
Синклейр
4
Коулбэк
6
Де Йонг
6
Де Йонг
4
Коулбэк
24
Тиоте
22
Перес
22
Перес
24
Тиоте
61
Сиссе
9
Митрович
9
Митрович
61
Сиссе
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Эрик Блэк
28
Фредди Вудман
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
24
Адама Траоре
ПВ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Эрик Блэк
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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