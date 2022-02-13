Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 13 февраля 2022
Ньюкасл
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
35'
К. Триппьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
90'
+7
Желтая карточка
Д. Рэмзи
90'
+5
Желтая карточка
Л. Бэйли
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Д. Уиллок
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Луис
85'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Д. МакГинн
Желтая карточка
Д. Шелви
82'
72'
Замена
Д. Ингс
️️️️
О. Уоткинс
72'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Э. Буэндия
Желтая карточка
Д. Берн
66'
Замена
Э. Крафт
️️️️
К. Триппьер
48'
Замена
П. Дамметт
️️️️
Х. Манкильо
45'
+5
42'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Желтая карточка
Жоэлинтон
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Триппьер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Лукас Де Болле
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
2
Триппьер
33
Берн
5
Шер
22
Манкильо
28
Уиллок
26
Шелви
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
9
Вуд
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
12
Чамберс
5
Мингс
12
Динь
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Коутиньо
10
Буэндия
11
Уоткинс
22
Манкильо
14
Дамметт
14
Дамметт
22
Манкильо
2
Триппьер
17
Крафт
17
Крафт
2
Триппьер
28
Уиллок
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
28
Уиллок
7
МакГинн
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
7
МакГинн
10
Буэндия
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Буэндия
11
Уоткинс
28
Ингс
28
Ингс
11
Уоткинс
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
34
Лукас Де Болле
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
34
Лукас Де Болле
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Астон Вилла
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
1
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
1
Статистика Батракова в матче «Галатасарай» – «Астон Вилла»
Вчера, 23:23
2
Батраков едва не подрался с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 22:57
3
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
1
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
1
Статистика Батракова в матче «Галатасарай» – «Астон Вилла»
Вчера, 23:23
2
Батраков едва не подрался с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 22:57
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+