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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 23 февраля 2014
Ньюкасл
23.02.2014, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
90+2'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
Желтая карточка
Л. Реми
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
90'
+2
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ш. Тиоте
89'
76'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Р. Бертранд
Замена
Л. де Йонг
️️️️
П. Сиссе
72'
70'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
Желтая карточка
Ш. Тиоте
69'
61'
Замена
Я. Силла
️️️️
Э. Вествуд
43'
Желтая карточка
Р. Влаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
4-3-3
23
Крул
14
Дамметт
2
Колоччини
5
Уильямсон
26
Дебюши
6
Анита
24
Тиоте
17
Сиссоко
94
Гуффран
61
Сиссе
14
Реми
3-1-3-3
1
Гьюзан
17
Бэйкер
12
Влаар
5
Бертранд
8
Вествуд
10
Бакуна
20
Эль-Ахмади
18
Делф
20
Бентеке
18
Вайманн
11
Агбонлахор
24
Тиоте
32
Гослинг
32
Гослинг
24
Тиоте
61
Сиссе
26
де Йонг
26
де Йонг
61
Сиссе
5
Бертранд
12
Беннетт
12
Беннетт
5
Бертранд
8
Вествуд
5
Силла
5
Силла
8
Вествуд
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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