Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 05 февраля 2012
Ньюкасл
05.02.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
30'
Д. Ба
71'
П. Сиссе
45+5'
Р. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Д. Ба
+1
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Кларк
ГОЛ! 2:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Х. Гутьеррес
Желтая карточка
Д. Бент
Замена
Э. Хески
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Б. Беннэн
️️️️
С. Айрленд
+5
ГОЛ! 1:1!
Р. Кин
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
Р. Данн
Желтая карточка
Д. Симпсон
Замена
Г. Обертан
️️️️
Р. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
Д. Ба
Замена
П. Сиссе
️️️️
Л. Бест
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Ньюкасл
17
Мехди Абид
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
3-2-2-2
23
Крул
24
Перч
2
Колоччини
5
Уильямсон
5
Тэйлор
18
Сантон
18
Гутьеррес
23
Гатри
19
Ба
9
Бест
3-2-3-2
24
Гивен
3
Куэльяр
21
Хаттон
26
Кларк
22
Данн
3
Уорнок
19
Петров
7
Айрленд
28
Н'Зогбиа
10
Бент
7
Кин
5
Тэйлор
32
Обертан
32
Обертан
5
Тэйлор
19
Ба
26
Амеоби
26
Амеоби
19
Ба
9
Бест
61
Сиссе
61
Сиссе
9
Бест
26
Кларк
20
Гарднер
20
Гарднер
26
Кларк
7
Айрленд
10
Беннэн
10
Беннэн
7
Айрленд
28
Н'Зогбиа
19
Хески
19
Хески
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
17
Мехди Абид
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Алан Пардью
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
17
Мехди Абид
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Ньюкасл
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+