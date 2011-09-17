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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 17 сентября 2011
Астон Вилла
17.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
13'
Г. Агбонлахор
57'
Л. Бест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Д. Бент
Замена
С. Амеоби
️️️️
Х. Гутьеррес
Замена
С. Марво
️️️️
Д. Ба
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Л. Бест
Замена
С. Айрленд
️️️️
С. Петров
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Б. Беннэн
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
Л. Бест
ГОЛ! 1:1!
Л. Бест
ГОЛ! 1:0!
Г. Агбонлахор
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Шейн Лоури
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Ньюкасл
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
3
Уорнок
39
Коллинс
21
Хаттон
22
Данн
10
Беннэн
18
Делф
19
Петров
28
Н'Зогбиа
10
Бент
11
Агбонлахор
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
27
Тэйлор
2
Колоччини
5
Тэйлор
32
Обертан
29
Кабай
24
Тиоте
18
Гутьеррес
9
Бест
19
Ба
19
Петров
7
Айрленд
7
Айрленд
19
Петров
10
Беннэн
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
10
Беннэн
10
Бент
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
10
Бент
19
Ба
12
Марво
12
Марво
19
Ба
9
Бест
26
Амеоби
26
Амеоби
9
Бест
18
Гутьеррес
10
Амеоби
10
Амеоби
18
Гутьеррес
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Крис Херд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Крис Херд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Остались в запасе
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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