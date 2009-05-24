Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 24 мая 2009
Астон Вилла
24.05.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
38'
Д. Дафф (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
Вторая желтая
Д. Эдгар
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Д. Карью
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
С. Петров
Желтая карточка
Д. Эдгар
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
М. Видука
Замена
Э. Хески
️️️️
К. Гарднер
Замена
М. Оуэн
️️️️
К. Нолан
Замена
Х. Энрике
️️️️
П. Левенкрандс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Дафф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
0
Никки Батт
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
18
Марк Видука
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
21
Хосе Энрике
ЛЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Алан Смит
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-4-2
24
Фридель
15
Янг
33
Дэйвис
3
Куэльяр
3
Шори
8
Гарднер
18
Бэрри
19
Петров
20
Милнер
11
Карью
11
Агбонлахор
3-4-3
22
Харпер
34
Эдгар
27
Тэйлор
2
Колоччини
16
Дафф
4
Нолан
0
Батт
23
Гатри
11
Левенкрандс
18
Видука
9
Мартинс
19
Петров
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
19
Петров
11
Карью
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
11
Карью
8
Гарднер
19
Хески
19
Хески
8
Гарднер
11
Левенкрандс
21
Энрике
21
Энрике
11
Левенкрандс
4
Нолан
10
Оуэн
10
Оуэн
4
Нолан
18
Видука
26
Амеоби
26
Амеоби
18
Видука
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Алан Смит
ЦП
Главный тренер
Алан Ширер
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Алан Смит
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Алан Ширер
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Ньюкасл
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+