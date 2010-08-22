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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 22 августа 2010
Ньюкасл
22.08.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
6 : 0
Завершен
Астон Вилла
12'
Д. Бартон
32'
К. Нолан
34'
Э. Кэрролл
67'
Э. Кэрролл
87'
К. Нолан
90+3'
Э. Кэрролл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
ГОЛ! 6:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Хиско
+3
Замена
Х. Бейе
️️️️
К. Кларк
ГОЛ! 5:0!
К. Нолан
Пас отдал
Ш. Амеоби
Замена
Хиско
️️️️
Х. Гутьеррес
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
У. Раутледж
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
А. Смит
ГОЛ! 4:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
М. Уильямсон
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
Д. Карью
Желтая карточка
А. Смит
Замена
Э. Хески
️️️️
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Д. Перч
ГОЛ! 3:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
М. Уильямсон
ГОЛ! 2:0!
К. Нолан
Пас отдал
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Д. Бартон
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бартон
Пас отдал
Х. Гутьеррес
12'
10'
Пенальти не реализован!
Д. Карью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Алан Смит
ОП
4
Кевин Нолан
(К)
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
(К)
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ОП
19
Стилян Петров
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Харис Вучкич
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Харпер
21
Энрике
5
Уильямсон
2
Колоччини
24
Перч
17
Смит
18
Гутьеррес
8
Бартон
4
Нолан
15
Раутледж
9
Кэрролл
3-3-2-1
24
Фридель
3
Уорнок
26
Кларк
22
Данн
36
Янг
11
Олбрайтон
15
Янг
19
Даунинг
19
Петров
11
Карью
17
Смит
5
Тэйлор
5
Тэйлор
17
Смит
15
Раутледж
26
Амеоби
26
Амеоби
15
Раутледж
18
Гутьеррес
9
Хиско
9
Хиско
18
Гутьеррес
26
Кларк
41
Бейе
41
Бейе
26
Кларк
11
Карью
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
11
Карью
11
Олбрайтон
19
Хески
19
Хески
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
23
Тим Крул
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Харис Вучкич
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
1
Брэд Гьюзан
ВР
10
Бэрри Беннэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Харис Вучкич
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
10
Бэрри Беннэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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