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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 12 августа 2023
Ньюкасл
12.08.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
5 : 1
Завершен
Астон Вилла
6'
С. Тонали
16'
А. Исак
58'
А. Исак
77'
К. Уилсон
90+1'
Х. Барнс
11'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
Желтая карточка
С. Тонали
90'
+2
Замена
Э. Андерсон
️️️️
С. Тонали
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Мерфи
90'
+1
87'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
М. Диаби
87'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
М. Кэш
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
86'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Б. Гимарайнс
85'
ГОЛ! 4:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Х. Барнс
77'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Э. Гордон
68'
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Исак
68'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
67'
64'
Замена
Д. Карлос
️️️️
Д. МакГинн
ГОЛ! 3:1!
А. Исак
58'
Желтая карточка
Э. Гордон
53'
48'
Желтая карточка
М. Кэш
46'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Л. Бэйли
Желтая карточка
С. Ботман
45'
+9
45'
+9
Желтая карточка
Э. Мартинес
32'
Желтая карточка
Л. Динь
31'
Замена
П. Торрес
️️️️
Т. Мингс
ГОЛ! 2:1!
А. Исак
Пас отдал
С. Ботман
16'
11'
ГОЛ! 1:1!
М. Диаби
Пас отдал
О. Уоткинс
6'
Желтая карточка
Д. Луис
ГОЛ! 1:0!
С. Тонали
Пас отдал
Э. Гордон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
26
Омари Келлиман
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
39
Гимарайнс
10
Гордон
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Исак
4-2-1-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
12
Динь
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
19
Диаби
11
Уоткинс
17
Бэйли
10
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
10
Гордон
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
16
Тонали
5
Андерсон
5
Андерсон
16
Тонали
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
5
Мингс
14
Торрес
14
Торрес
5
Мингс
7
МакГинн
34
Карлос
34
Карлос
7
МакГинн
17
Бэйли
18
Тилеманс
18
Тилеманс
17
Бэйли
2
Кэш
11
Филоджин
11
Филоджин
2
Кэш
19
Диаби
11
Коутиньо
11
Коутиньо
19
Диаби
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Омари Келлиман
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Омари Келлиман
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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