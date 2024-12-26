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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 26 декабря 2024
Ньюкасл
26.12.2024, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
2'
Э. Гордон
59'
А. Исак
90+1'
Жоэлинтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
Замена
В. Осула
️️️️
А. Исак
90'
+3
Замена
Л. Майли
️️️️
Б. Гимарайнс
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Жоэлинтон
90'
+1
80'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. МакГинн
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Гордон
79'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Мерфи
79'
Замена
М. Таргетт
️️️️
К. Триппьер
79'
69'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Роджерс
69'
Замена
К. Неделькович
️️️️
М. Кэш
69'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Б. Камара
ГОЛ! 2:0!
А. Исак
Пас отдал
Д. Мерфи
59'
46'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
Жоэлинтон
45'
32'
Красная карточка
Д. Дуран
Желтая карточка
К. Триппьер
23'
14'
Желтая карточка
М. Кэш
ГОЛ! 1:0!
Э. Гордон
Пас отдал
Жоэлинтон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
3-1-2-3-1
39
Дубравка
5
Шер
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
4-2-2-1-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
8
Камара
24
Онана
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
22
Дуран
2
Триппьер
23
Таргетт
23
Таргетт
2
Триппьер
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
17
Гордон
28
Уиллок
28
Уиллок
17
Гордон
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
9
Исак
10
Осула
10
Осула
9
Исак
2
Кэш
18
Неделькович
18
Неделькович
2
Кэш
8
Камара
6
Баркли
6
Баркли
8
Камара
18
Тилеманс
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Тилеманс
7
МакГинн
10
Буэндия
10
Буэндия
7
МакГинн
17
Роджерс
17
Бэйли
17
Бэйли
17
Роджерс
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
2
1
1
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
15
10
Офсайды
5
3
Количество передач
537
308
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.62
0.34
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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