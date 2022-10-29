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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 29 октября 2022
Ньюкасл
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Астон Вилла
45+6'
К. Уилсон (П)
56'
К. Уилсон
59'
Жоэлинтон
67'
М. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
86'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
М. Альмирон
86'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Б. Гимарайнс
83'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Ф. Шер
83'
Замена
М. Таргетт
️️️️
С. Ботман
71'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Уиллок
71'
69'
Замена
Д. МакГинн
️️️️
Л. Дендокер
69'
Замена
Л. Динь
️️️️
М. Кэш
ГОЛ! 4:0!
М. Альмирон
Пас отдал
К. Уилсон
67'
Желтая карточка
Жоэлинтон
66'
61'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Э. Буэндия
61'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Л. Бэйли
ГОЛ! 3:0!
Жоэлинтон
Пас отдал
К. Уилсон
59'
ГОЛ! 2:0!
К. Уилсон
Пас отдал
К. Триппьер
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Уилсон
45'
+6
45'
+5
Желтая карточка
О. Уоткинс
35'
Замена
Р. Ольсен
️️️️
Э. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Морган Сансон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-3-2-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
4-1-1-4
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
15
Янг
12
Луис
18
Дендокер
28
Ингс
10
Буэндия
11
Уоткинс
17
Бэйли
4
Ботман
23
Таргетт
23
Таргетт
4
Ботман
5
Шер
24
Ласселлс
24
Ласселлс
5
Шер
39
Гимарайнс
26
Шелви
26
Шелви
39
Гимарайнс
28
Уиллок
23
Мерфи
23
Мерфи
28
Уиллок
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
1
Мартинес
1
Ольсен
1
Ольсен
1
Мартинес
2
Кэш
12
Динь
12
Динь
2
Кэш
18
Дендокер
7
МакГинн
7
МакГинн
18
Дендокер
17
Бэйли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Бэйли
10
Буэндия
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Буэндия
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
1
Лорис Кариус
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Остались в запасе
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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