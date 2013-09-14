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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 14 сентября 2013
Астон Вилла
14.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
67'
К. Бентеке
18'
А. Бен Арфа
73'
Й. Гуффран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
90'
+1
Желтая карточка
Й. Гуффран
88'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Й. Кабай
Замена
А. Тонев
️️️️
А. Вайманн
88'
74'
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
В. Анита
73'
ГОЛ! 1:2!
Й. Гуффран
71'
Желтая карточка
М. Дебюши
Замена
Л. Козак
️️️️
К. Эль-Ахмади
67'
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Вествуд
67'
63'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Л. Реми
57'
Желтая карточка
Й. Кабай
40'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Желтая карточка
Ф. Делф
33'
Замена
К. Кларк
️️️️
Ж. Окоре
30'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Бен Арфа
Пас отдал
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-1-2-3
1
Гьюзан
13
Луна
12
Влаар
5
Окоре
38
Лоутон
8
Вествуд
20
Эль-Ахмади
18
Делф
11
Агбонлахор
20
Бентеке
18
Вайманн
4-3-1-2
23
Крул
26
Дебюши
2
Колоччини
2
Янга-Мбива
18
Сантон
29
Кабай
17
Сиссоко
6
Анита
8
Бен Арфа
14
Реми
61
Сиссе
5
Окоре
26
Кларк
26
Кларк
5
Окоре
18
Вайманн
24
Тонев
24
Тонев
18
Вайманн
20
Эль-Ахмади
18
Козак
18
Козак
20
Эль-Ахмади
6
Анита
24
Тиоте
24
Тиоте
6
Анита
14
Реми
94
Гуффран
94
Гуффран
14
Реми
29
Кабай
10
Амеоби
10
Амеоби
29
Кабай
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
31
Джед Стир
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
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