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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 28 февраля 2015
Ньюкасл
28.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
37'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
90'
+6
Желтая карточка
Т. Клеверли
83'
Желтая карточка
К. Кларк
82'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
М. Лоутон
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Г. Обертан
78'
73'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
А. Перес
️️️️
Э. Ривьер
73'
66'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
С. Синклейр
63'
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
М. Айдара
61'
Желтая карточка
М. Уильямсон
53'
45'
+2
Желтая карточка
М. Лоутон
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Д. Янмат
37'
26'
Желтая карточка
А. Хаттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-3-3
23
Крул
21
Айдара
5
Уильямсон
22
Янмат
2
Колоччини
17
Абид
17
Сиссоко
32
Обертан
61
Сиссе
10
Амеоби
97
Ривьер
4-1-3-2
1
Гьюзан
38
Лоутон
26
Кларк
5
Окоре
21
Хаттон
8
Вествуд
8
Клеверли
18
Делф
7
Синклейр
11
Агбонлахор
20
Бентеке
21
Айдара
5
Тэйлор
5
Тэйлор
21
Айдара
97
Ривьер
22
Перес
22
Перес
97
Ривьер
32
Обертан
94
Гуффран
94
Гуффран
32
Обертан
7
Синклейр
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
7
Синклейр
38
Лоутон
10
Бакуна
10
Бакуна
38
Лоутон
11
Агбонлахор
18
Вайманн
18
Вайманн
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
28
Фредди Вудман
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
24
Шей Гивен
ВР
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Джон Карвер
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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