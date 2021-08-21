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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 21 августа 2021
Астон Вилла
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
45+3'
Д. Ингс
62'
А. Эль-Гази (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
Замена
Уэсли
️️️️
Д. Ингс
90'
+1
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Д. Луис
88'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Э. Буэндия
86'
Желтая карточка
Э. Буэндия
85'
84'
Желтая карточка
Ф. Шер
78'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Ф. Фернандес
Желтая карточка
Э. Мартинес
75'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Эль-Гази
62'
58'
Желтая карточка
Д. Мерфи
46'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
А. Хэйден
ГОЛ! 1:0!
Д. Ингс
Пас отдал
Т. Мингс
45'
+3
Желтая карточка
Д. Луис
45'
+1
45'
Желтая карточка
А. Хэйден
41'
Желтая карточка
К. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
15
Янг
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
21
Эль-Гази
28
Ингс
10
Буэндия
4-1-1-2-2
28
Вудман
6
Фернандес
24
Ласселлс
5
Шер
30
Ритчи
14
Хэйден
28
Уиллок
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
12
Луис
4
Туанзебе
4
Туанзебе
12
Луис
10
Буэндия
11
Филоджин
11
Филоджин
10
Буэндия
28
Ингс
7
Уэсли
7
Уэсли
28
Ингс
6
Фернандес
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
6
Фернандес
14
Хэйден
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
14
Хэйден
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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