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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 23 августа 2014
Астон Вилла
23.08.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
90'
+2
Замена
С. Тэйлор
️️️️
А. Перес
90'
+1
Вторая желтая
М. Уильямсон
86'
Желтая карточка
М. Уильямсон
Желтая карточка
К. Санчес
85'
Замена
Н. Бэйкер
️️️️
А. Сиссоко
82'
77'
Замена
А. Перес
️️️️
Э. Ривьер
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Ричардсон
73'
70'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
В. Анита
Желтая карточка
А. Вайманн
68'
Желтая карточка
Ф. Сендерос
67'
Замена
К. Санчес
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
62'
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Даррен Бент
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
3-3-2-2
1
Гьюзан
21
Хаттон
12
Влаар
14
Сендерос
15
Ричардсон
8
Вествуд
26
Сиссоко
18
Делф
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
11
Агбонлахор
4-3-1-2
23
Крул
2
Колоччини
22
Янмат
5
Уильямсон
14
Дамметт
4
Коулбэк
17
Сиссоко
6
Анита
5
Кабелла
97
Ривьер
94
Гуффран
26
Сиссоко
17
Бэйкер
17
Бэйкер
26
Сиссоко
28
Н'Зогбиа
15
Санчес
15
Санчес
28
Н'Зогбиа
15
Ричардсон
10
Бент
10
Бент
15
Ричардсон
Перес
27
Тэйлор
27
Тэйлор
Перес
6
Анита
6
Де Йонг
6
Де Йонг
6
Анита
97
Ривьер
22
Перес
22
Перес
97
Ривьер
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
24
Шей Гивен
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Пол Ламберт
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
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