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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 18 августа 2007
Ньюкасл
18.08.2007, суббота, 20:15
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
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0
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0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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