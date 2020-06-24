Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 24 июня 2020
Ньюкасл
24.06.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
68'
Д. Гэйл
83'
А. Эль-Мохамади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
90'
Желтая карточка
К. Хаус
Замена
В. Лазаро
️️️️
М. Альмирон
86'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
А. Хэйден
86'
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Мохамади
Пас отдал
К. Хурихейн
77'
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. МакГинн
77'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Э. Конса
Желтая карточка
Ф. Фернандес
74'
70'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Трезеге
70'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
А. Эль-Гази
ГОЛ! 1:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
Э. Кэрролл
68'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Ритчи
67'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Жоэлинтон
64'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
59'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
24
Хота
ПВ
17
Борха
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Дубравка
30
Ритчи
24
Ласселлс
6
Фернандес
3
Роуз
22
Манкильо
14
Хэйден
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
4-2-3-1
1
Нюланд
15
Конса
30
Хаус
2
Мингс
23
Таргетт
7
МакГинн
15
Луис
21
Эль-Гази
10
Грилиш
7
Трезеге
25
Саматта
10
Альмирон
19
Лазаро
19
Лазаро
10
Альмирон
14
Хэйден
6
Бенталеб
6
Бенталеб
14
Хэйден
30
Ритчи
34
Гэйл
34
Гэйл
30
Ритчи
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
15
Конса
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
15
Конса
21
Эль-Гази
14
Хурихейн
14
Хурихейн
21
Эль-Гази
7
МакГинн
6
Накамба
6
Накамба
7
МакГинн
7
Трезеге
9
Дэвис
9
Дэвис
7
Трезеге
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
24
Хота
ПВ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Астон Вилла
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
09:59
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
09:59
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
20 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+