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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 15 апреля 2023
Астон Вилла
15.04.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
11'
Д. Рэмзи
64'
О. Уоткинс
83'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
Желтая карточка
Д. Дуран
90'
+3
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
90'
+1
Замена
К. Чамберс
️️️️
Д. Рэмзи
85'
ГОЛ! 3:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Рэмзи
83'
80'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Жоэлинтон
68'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Д. Уиллок
68'
Замена
М. Таргетт
️️️️
Д. Берн
ГОЛ! 2:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
А. Морено
64'
56'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Э. Гордон
56'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Мерфи
22'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 1:0!
Д. Рэмзи
Пас отдал
О. Уоткинс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Себастьян Реван
ЦЗ
20
Трэвис Паттерсон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
11
Алекс Морено
15
Конса
5
Мингс
15
Янг
12
Луис
7
МакГинн
18
Дендокер
41
Рэмзи
10
Буэндия
11
Уоткинс
4-2-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
5
Шер
4
Ботман
39
Гимарайнс
28
Уиллок
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Гордон
9
Исак
41
Рэмзи
12
Чамберс
12
Чамберс
41
Рэмзи
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
33
Берн
23
Таргетт
23
Таргетт
33
Берн
28
Уиллок
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
5
Андерсон
5
Андерсон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Гордон
23
Мерфи
13
Уилсон
13
Уилсон
23
Мерфи
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Себастьян Реван
ЦЗ
20
Трэвис Паттерсон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Себастьян Реван
ЦЗ
20
Трэвис Паттерсон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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