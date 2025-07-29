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«Ростов» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.85

29 июля 2025 10:00
Ростов - Спартак
30 июл. 2025, среда 20:45 | Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
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30 июля на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 1-го тура FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком». Обе команды уже вступили в новый сезон, но подходят к очному противостоянию с разным настроением. Хозяева проиграли три последних встречи, а гости пытаются стабилизировать игру после болезненного поражения от «Балтики». Матч обещает быть напряжeнным: обе стороны мотивированы начать групповой этап с положительного результата, а история противостояний в Кубке добавляет дополнительной интриги.

«Ростов»

«Ростов» переживает непростую серию. Команда проиграла три последних матча и пропускает в каждом из пяти последних. За этот отрезок команда Валерия Карпина забила только пять мячей, при этом пропустив десять. Средняя пропускаемость – 2.00 гола за игру – указывает на серьeзные проблемы в обороне. В последних матчах с «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо» команда демонстрировала боевую игру, но не смогла взять очки. Кубковые игры в прошлом сезоне были успешнее – это может дать психологическое преимущество, особенно перед родными трибунами.

«Спартак»

«Спартак» в новом сезоне выглядит неустойчиво, чередуя результативные матчи с поражениями. Команда забивает в 8 из 10 последних игр, включая текущий розыгрыш Кубка, и в 4 последних матчах турнира отличалась голами. При этом оборона оставляет вопросы: 7 пропущенных за 5 последних матчей и средний показатель 1.40 пропущенных голов. Слабость защиты компенсируется эффективной атакой – 9 голов в последних пяти матчах, что говорит о высоком потенциале нападения. Команда умеет адаптироваться по ходу игры и способна использовать слабости соперника.

Факты о командах

«Ростов»

  • 3 поражения подряд
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«Спартак»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
28% (20)
19% (14)
53% (38)
86
Забитых мячей
121
1.19
В среднем за матч
1.68
4:0
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
Спартак
1 : 2
15.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
0 : 3
06.04.2025
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Ростов
2 : 1
27.11.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Спартак
0 : 1
05.11.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
3 : 0
05.10.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 5
21.04.2024
Спартак
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Спартак
0 : 3
07.02.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
2 : 1
12.11.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
1 : 1
29.04.2023
Ростов
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Ростов
0 : 0
02.02.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
4 : 2
11.09.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
3 : 2
24.04.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1 : 1
30.10.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2 : 3
04.04.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0 : 1
31.10.2020
Ростов
Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур
Спартак
2 : 1
01.02.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 4
08.12.2019
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Спартак
2 : 1
31.10.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
2 : 2
20.07.2019
Спартак
Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур
Ростов
2 : 0
26.06.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
2 : 1
14.04.2019
Спартак
Кубок «Матч Премьер»,
Спартак
2 : 1
21.01.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
0 : 1
30.09.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2 : 0
05.05.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2 : 2
28.10.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
3 : 0
22.04.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1 : 0
15.10.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
2 : 0
02.04.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 0
13.09.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
2 : 1
13.04.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
1 : 1
04.12.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ростов
0 : 1
08.12.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Спартак
2 : 0
26.10.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ростов
1 : 0
06.04.2013
Спартак
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
0 : 0
30.10.2012
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак
3 : 1
23.09.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
3 : 2
26.06.2011
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
4 : 0
14.03.2011
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Спартак
2 : 1
30.10.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1 : 0
09.07.2010
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
5 : 1
01.11.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0 : 1
11.07.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
03.11.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 3
01.07.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
3 : 4
18.11.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
5 : 2
05.08.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
2 : 0
07.08.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
0 : 1
10.04.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
1 : 0
28.07.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3 : 1
19.05.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
1 : 0
20.07.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
3 : 2
23.06.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 1
21.09.2002
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
0 : 0
08.03.2002
Ростов
Чемпионат России, 19 тур
Спартак
5 : 1
27.07.2001
Ростов
Чемпионат России, 5 тур
Ростов
0 : 1
14.04.2001
Спартак
Чемпионат России, 29 тур
Спартак
1 : 0
02.11.2000
Ростов
Чемпионат России, 15 тур
Ростов
2 : 3
27.06.2000
Спартак
Чемпионат России, 22 тур
Ростов
0 : 3
29.08.1999
Спартак
Чемпионат России, 8 тур
Спартак
1 : 0
22.05.1999
Ростов
Чемпионат России, 25 тур
Спартак
1 : 1
20.09.1998
Ростов
Чемпионат России, 10 тур
Ростов
3 : 3
03.06.1998
Спартак
Чемпионат России, 28 тур
Ростов
3 : 5
20.09.1997
Спартак
Чемпионат России, 11 тур
Спартак
2 : 0
24.05.1997
Ростов
Чемпионат России, 33 тур
Спартак
1 : 1
25.10.1996
Ростов
Чемпионат России, 16 тур
Ростов
2 : 4
10.07.1996
Спартак
Чемпионат России, 24 тур
Спартак
2 : 0
09.09.1995
Ростов
Чемпионат России, 7 тур
Ростов
1 : 1
20.05.1995
Спартак
Чемпионат России, 35 тур
Спартак
3 : 0
07.11.1993
Ростов
Чемпионат России, 1 тур
Ростов
2 : 0
08.03.1993
Спартак
Чемпионат России. Первый этап, 14 тур
Ростов
0 : 0
12.07.1992
Спартак
Чемпионат России. Первый этап, 6 тур
Спартак
2 : 0
25.04.1992
Ростов
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Прогноз на матч

На фоне нестабильной обороны «Ростова» и результативной игры «Спартака» встреча может получиться результативной. Оба клуба склонны к обмену голами, и при этом не отличаются надeжностью в защите. Несмотря на успешные выступления «Ростова» в Кубке ранее, нынешняя форма указывает на преимущество гостей. С высокой вероятностью «Спартак» сможет как минимум не проиграть, а обе команды отличатся.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1 – коэффициент 2.00

1.85
Обе забьют
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Спартак Ростов
Другие прогнозы
29.07.2025
18:00
2.00
Лига чемпионов, 2 раунд
Кайрат - КуПС
Победа «КуПС» или ничья
29.07.2025
18:30
1.72
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Акрон - Балтика
Обе забьют
29.07.2025
18:30
1.60
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
Динамо - Сочи
победа «Динамо»
29.07.2025
20:45
1.90
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
Краснодар - Крылья Советов
Победа «Краснодара»
29.07.2025
21:00
1.88
Лига чемпионов, 2 раунд
Дрита - Копенгаген
Обе команды забьют
29.07.2025
21:00
1.74
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо К - Хэмран
Победа «Динамо Киев» + тотал меньше 3.5
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