«Ростов» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.85

30 июля на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 1-го тура FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком». Обе команды уже вступили в новый сезон, но подходят к очному противостоянию с разным настроением. Хозяева проиграли три последних встречи, а гости пытаются стабилизировать игру после болезненного поражения от «Балтики». Матч обещает быть напряжeнным: обе стороны мотивированы начать групповой этап с положительного результата, а история противостояний в Кубке добавляет дополнительной интриги.

«Ростов»

«Ростов» переживает непростую серию. Команда проиграла три последних матча и пропускает в каждом из пяти последних. За этот отрезок команда Валерия Карпина забила только пять мячей, при этом пропустив десять. Средняя пропускаемость – 2.00 гола за игру – указывает на серьeзные проблемы в обороне. В последних матчах с «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо» команда демонстрировала боевую игру, но не смогла взять очки. Кубковые игры в прошлом сезоне были успешнее – это может дать психологическое преимущество, особенно перед родными трибунами.

«Спартак»

«Спартак» в новом сезоне выглядит неустойчиво, чередуя результативные матчи с поражениями. Команда забивает в 8 из 10 последних игр, включая текущий розыгрыш Кубка, и в 4 последних матчах турнира отличалась голами. При этом оборона оставляет вопросы: 7 пропущенных за 5 последних матчей и средний показатель 1.40 пропущенных голов. Слабость защиты компенсируется эффективной атакой – 9 голов в последних пяти матчах, что говорит о высоком потенциале нападения. Команда умеет адаптироваться по ходу игры и способна использовать слабости соперника.

Факты о командах

«Ростов»

3 поражения подряд

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«Спартак»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч

На фоне нестабильной обороны «Ростова» и результативной игры «Спартака» встреча может получиться результативной. Оба клуба склонны к обмену голами, и при этом не отличаются надeжностью в защите. Несмотря на успешные выступления «Ростова» в Кубке ранее, нынешняя форма указывает на преимущество гостей. С высокой вероятностью «Спартак» сможет как минимум не проиграть, а обе команды отличатся.

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