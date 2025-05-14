15 мая на стадионе «Лукойл Арена» пройдет финал FONBET Кубка России, где встречаются московский «Спартак» и ростовский «Ростов». Ожидается, что матч будет насыщенным и напряженным, так как обе команды хотят завоевать этот престижный трофей. Оценим текущую форму команд, их последние результаты и сделаем прогноз на исход финала.

«Спартак»

«Спартак» демонстрирует хорошую форму в Кубке России. В последних 5 играх команда одержала 3 победы, одну ничью и одно поражение. В полуфинале они победили «Динамо» (2:1), что подтверждает их готовность к решающим играм. Команда в среднем забивает 1.20 гола за матч, но и пропускает 1.40. Это указывает на слабые места в обороне, которые могут сыграть ключевую роль в финале. Однако «Спартак» играет на домашнем стадионе, и это дает им дополнительное преимущество. В последних 5 матчах на своей арене команда не потерпела ни одного поражения.

«Ростов» также показывает хорошие результаты в Кубке России, уверенно выиграв у «Локомотива» (0:2) в последнем матче. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.20 гола и пропускает 0.60. Это свидетельствует о сбалансированности команды, в которой сильна защита, что может быть решающим фактором в матче с атакующим «Спартаком». В последних выездных играх «Ростов» не проигрывал и показывал достойную игру против сильных соперников.

Факты о командах

«Спартак»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч, но пропускает 1.40.

Победил в 3 последних матчах в турнире «FONBET Кубок России».

На своем стадионе «Лукойл Арена» не проигрывает в последних 5 играх.

«Ростов»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч, но пропускает только 0.60.

Победил в последнем матче против «Локомотива» (0:2) в Кубке России.

В последних 5 выездных матчах не проигрывал.

Личные встречи 54% (38) 20% (14) 27% (19) 120 Забитых мячей 84 1.69 В среднем за матч 1.18 5:3 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 3:5 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Премьер-лига, 23 тур Ростов 0 : 3 Спартак Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала Ростов 2 : 1 Спартак Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала Спартак 0 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 11 тур Спартак 3 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 25 тур Ростов 1 : 5 Спартак Зимний кубок РПЛ, 2 тур Спартак 0 : 3 Ростов Россия. Премьер-лига, 15 тур Спартак 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 25 тур Спартак 1 : 1 Ростов Зимний кубок РПЛ, 1 тур Ростов 0 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 9 тур Ростов 4 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 26 тур Ростов 3 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 13 тур Спартак 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 24 тур Ростов 2 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 13 тур Спартак 0 : 1 Ростов Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур Спартак 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 19 тур Спартак 1 : 4 Ростов Россия. Кубок, 1/8 финала Спартак 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 2 тур Ростов 2 : 2 Спартак Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур Ростов 2 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 23 тур Ростов 2 : 1 Спартак Кубок «Матч Премьер», Спартак 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 9 тур Спартак 0 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 29 тур Спартак 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 15 тур Ростов 2 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 24 тур Ростов 3 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 10 тур Спартак 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 22 тур Ростов 2 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 8 тур Спартак 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 23 тур Ростов 2 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 16 тур Спартак 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 19 тур Ростов 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-Лига, 14 тур Спартак 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-Лига, 23 тур Ростов 1 : 0 Спартак Россия. Кубок, 1/8 финала Ростов 0 : 0 Спартак Россия. Премьер-Лига, 9 тур Спартак 3 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 16 тур Спартак 3 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 1 тур Ростов 4 : 0 Спартак Россия. Премьер-Лига, 26 тур Спартак 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 12 тур Ростов 1 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 27 тур Спартак 5 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 13 тур Ростов 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 29 тур Спартак 3 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 15 тур Ростов 1 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 29 тур Ростов 3 : 4 Спартак Россия. Премьер-лига, 14 тур Спартак 5 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 19 тур Спартак 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 4 тур Ростов 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 17 тур Спартак 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 12 тур Ростов 3 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 17 тур Спартак 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 14 тур Ростов 3 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 24 тур Ростов 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 1 тур Спартак 0 : 0 Ростов Чемпионат России, 19 тур Спартак 5 : 1 Ростов Чемпионат России, 5 тур Ростов 0 : 1 Спартак Чемпионат России, 29 тур Спартак 1 : 0 Ростов Чемпионат России, 15 тур Ростов 2 : 3 Спартак Чемпионат России, 22 тур Ростов 0 : 3 Спартак Чемпионат России, 8 тур Спартак 1 : 0 Ростов Чемпионат России, 25 тур Спартак 1 : 1 Ростов Чемпионат России, 10 тур Ростов 3 : 3 Спартак Чемпионат России, 28 тур Ростов 3 : 5 Спартак Чемпионат России, 11 тур Спартак 2 : 0 Ростов Чемпионат России, 33 тур Спартак 1 : 1 Ростов Чемпионат России, 16 тур Ростов 2 : 4 Спартак Чемпионат России, 24 тур Спартак 2 : 0 Ростов Чемпионат России, 7 тур Ростов 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 35 тур Спартак 3 : 0 Ростов Чемпионат России, 1 тур Ростов 2 : 0 Спартак Чемпионат России. Первый этап, 14 тур Ростов 0 : 0 Спартак Чемпионат России. Первый этап, 6 тур Спартак 2 : 0 Ростов

Прогноз на матч «Спартак» – «Ростов»

Этот финал обещает быть очень интересным, с учетом того, что обе команды показывают хорошие результаты в Кубке России. «Спартак» будет играть на своем поле и имеет преимущество в атаке, но их оборона подвержена ошибкам. «Ростов», в свою очередь, хорош в защите, но атакующие действия могут быть ограничены. Мы ожидаем, что матч будет напряженным и с множеством опасных моментов. Предполагаемый исход – победа «Спартака» с минимальным счетом.

Прогноз на точный счeт: Победа «Спартака» с результатом 2:1. Мы ожидаем, что обе команды смогут забить, но «Спартак» использует домашнее преимущество и одержит победу.

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