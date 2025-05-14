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Прогноз на матч «Спартак» – «Ростов»: Финал FONBET Кубка России, 15 мая 2025

14 мая 2025 10:00
Спартак - Ростов
15 мая 2025, четверг 20:00 | Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
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6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака»
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15 мая на стадионе «Лукойл Арена» пройдет финал FONBET Кубка России, где встречаются московский «Спартак» и ростовский «Ростов». Ожидается, что матч будет насыщенным и напряженным, так как обе команды хотят завоевать этот престижный трофей. Оценим текущую форму команд, их последние результаты и сделаем прогноз на исход финала.

«Спартак»

«Спартак» демонстрирует хорошую форму в Кубке России. В последних 5 играх команда одержала 3 победы, одну ничью и одно поражение. В полуфинале они победили «Динамо» (2:1), что подтверждает их готовность к решающим играм. Команда в среднем забивает 1.20 гола за матч, но и пропускает 1.40. Это указывает на слабые места в обороне, которые могут сыграть ключевую роль в финале. Однако «Спартак» играет на домашнем стадионе, и это дает им дополнительное преимущество. В последних 5 матчах на своей арене команда не потерпела ни одного поражения.

«Ростов»

«Ростов» также показывает хорошие результаты в Кубке России, уверенно выиграв у «Локомотива» (0:2) в последнем матче. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.20 гола и пропускает 0.60. Это свидетельствует о сбалансированности команды, в которой сильна защита, что может быть решающим фактором в матче с атакующим «Спартаком». В последних выездных играх «Ростов» не проигрывал и показывал достойную игру против сильных соперников.

Факты о командах

«Спартак»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч, но пропускает 1.40.
  • Победил в 3 последних матчах в турнире «FONBET Кубок России».
  • На своем стадионе «Лукойл Арена» не проигрывает в последних 5 играх.

«Ростов»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч, но пропускает только 0.60.
  • Победил в последнем матче против «Локомотива» (0:2) в Кубке России.
  • В последних 5 выездных матчах не проигрывал.

Личные встречи
54% (38)
20% (14)
27% (19)
120
Забитых мячей
84
1.69
В среднем за матч
1.18
5:3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
0 : 3
06.04.2025
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Ростов
2 : 1
27.11.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Спартак
0 : 1
05.11.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
3 : 0
05.10.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 5
21.04.2024
Спартак
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Спартак
0 : 3
07.02.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
2 : 1
12.11.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
1 : 1
29.04.2023
Ростов
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Ростов
0 : 0
02.02.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
4 : 2
11.09.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
3 : 2
24.04.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1 : 1
30.10.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2 : 3
04.04.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0 : 1
31.10.2020
Ростов
Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур
Спартак
2 : 1
01.02.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 4
08.12.2019
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Спартак
2 : 1
31.10.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
2 : 2
20.07.2019
Спартак
Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур
Ростов
2 : 0
26.06.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
2 : 1
14.04.2019
Спартак
Кубок «Матч Премьер»,
Спартак
2 : 1
21.01.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
0 : 1
30.09.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2 : 0
05.05.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2 : 2
28.10.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
3 : 0
22.04.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1 : 0
15.10.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
2 : 0
02.04.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 0
13.09.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
2 : 1
13.04.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
1 : 1
04.12.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ростов
0 : 1
08.12.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Спартак
2 : 0
26.10.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ростов
1 : 0
06.04.2013
Спартак
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
0 : 0
30.10.2012
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак
3 : 1
23.09.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
3 : 2
26.06.2011
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
4 : 0
14.03.2011
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Спартак
2 : 1
30.10.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1 : 0
09.07.2010
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
5 : 1
01.11.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0 : 1
11.07.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
03.11.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 3
01.07.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
3 : 4
18.11.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
5 : 2
05.08.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
2 : 0
07.08.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
0 : 1
10.04.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
1 : 0
28.07.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3 : 1
19.05.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
1 : 0
20.07.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
3 : 2
23.06.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 1
21.09.2002
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
0 : 0
08.03.2002
Ростов
Чемпионат России, 19 тур
Спартак
5 : 1
27.07.2001
Ростов
Чемпионат России, 5 тур
Ростов
0 : 1
14.04.2001
Спартак
Чемпионат России, 29 тур
Спартак
1 : 0
02.11.2000
Ростов
Чемпионат России, 15 тур
Ростов
2 : 3
27.06.2000
Спартак
Чемпионат России, 22 тур
Ростов
0 : 3
29.08.1999
Спартак
Чемпионат России, 8 тур
Спартак
1 : 0
22.05.1999
Ростов
Чемпионат России, 25 тур
Спартак
1 : 1
20.09.1998
Ростов
Чемпионат России, 10 тур
Ростов
3 : 3
03.06.1998
Спартак
Чемпионат России, 28 тур
Ростов
3 : 5
20.09.1997
Спартак
Чемпионат России, 11 тур
Спартак
2 : 0
24.05.1997
Ростов
Чемпионат России, 33 тур
Спартак
1 : 1
25.10.1996
Ростов
Чемпионат России, 16 тур
Ростов
2 : 4
10.07.1996
Спартак
Чемпионат России, 24 тур
Спартак
2 : 0
09.09.1995
Ростов
Чемпионат России, 7 тур
Ростов
1 : 1
20.05.1995
Спартак
Чемпионат России, 35 тур
Спартак
3 : 0
07.11.1993
Ростов
Чемпионат России, 1 тур
Ростов
2 : 0
08.03.1993
Спартак
Чемпионат России. Первый этап, 14 тур
Ростов
0 : 0
12.07.1992
Спартак
Чемпионат России. Первый этап, 6 тур
Спартак
2 : 0
25.04.1992
Ростов
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Прогноз на матч «Спартак» – «Ростов»

Этот финал обещает быть очень интересным, с учетом того, что обе команды показывают хорошие результаты в Кубке России. «Спартак» будет играть на своем поле и имеет преимущество в атаке, но их оборона подвержена ошибкам. «Ростов», в свою очередь, хорош в защите, но атакующие действия могут быть ограничены. Мы ожидаем, что матч будет напряженным и с множеством опасных моментов. Предполагаемый исход – победа «Спартака» с минимальным счетом.

Прогноз на точный счeт: Победа «Спартака» с результатом 2:1. Мы ожидаем, что обе команды смогут забить, но «Спартак» использует домашнее преимущество и одержит победу.

Рекомендуемые ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Спартака» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Спартак» больше 1.5 – коэффициент 1.90

6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Ростов Спартак
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