|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|37
|10
|6
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -69'
|Парма (Парма)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|50'
|06.05.2012
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|64'
|02.05.2012
|87' -90'
|Катания (Катания)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|29.04.2012
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Дженоа (Генуя)
|25.04.2012
|60' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|22.04.2012
|1' -74'
|Милан (Милан)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|07.04.2012
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|90'
|01.04.2012
|1' -74'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Палермо (Палермо)
|25.03.2012
|1' -72'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|18.03.2012
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Кьево (Верона)
|59' 81'
|11.03.2012
|77' -90'
|Лацио (Рим)
|1:3
|Болонья (Болонья)
|07.03.2012
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|17'
|04.03.2012
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Новара (Новара)
|19'
|26.02.2012
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|81'
|21.02.2012
|1' -77'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|43'
|17.02.2012
|1' -77'
|Интер (Милан)
|0:3
|Болонья (Болонья)
|38' 41'
|05.02.2012
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|29.01.2012
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|56' 58'
|22.01.2012
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Парма (Парма)
|16.01.2012
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|80'
|08.01.2012
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Катания (Катания)
|90' 28'
|21.12.2011
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Рома (Рим)
|18.12.2011
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|51'
|11.12.2011
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Милан (Милан)
|11'
|04.12.2011
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Сиена (Сиена)
|28'
|27.11.2011
|63' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|75'
|20.11.2011
|1' -78'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Чезена (Чезена)
|05.11.2011
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|30.10.2011
|1' -66'
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Аталанта (Бергамо)
|45'
|26.10.2011
|1' -62'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|23.10.2011
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Лацио (Рим)
|16.10.2011
|1' -75'
|Новара (Новара)
|0:2
|Болонья (Болонья)
|45'
|02.10.2011
|1' -54'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|24.09.2011
|1' -64'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Интер (Милан)
|21.09.2011
|66' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|18.09.2011
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|11.09.2011
|1' -75'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Болонья (Болонья)