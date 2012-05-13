Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марко Ди Вайо
Статистика
Марко Ди Вайо - статистика
Завершил карьеру
15 июля 1976 (50)
#9 | Нападающий
179 см | 76 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
37
10
6
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
1 : 0
13.05.2012
Болонья
1' - 69'
50'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
2 : 0
06.05.2012
Наполи
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 36 тур
Катания
0 : 1
02.05.2012
Болонья
87' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
3 : 2
29.04.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
1 : 1
25.04.2012
Болонья
60' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
1 : 1
22.04.2012
Болонья
1' - 74'
Италия. Серия А, 31 тур
Чезена
0 : 0
07.04.2012
Болонья
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
1 : 3
01.04.2012
Палермо
1' - 74'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
2 : 0
25.03.2012
Болонья
1' - 72'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
2 : 2
18.03.2012
Кьево
1' - 90'
59'
81'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
1 : 3
11.03.2012
Болонья
77' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
1 : 1
07.03.2012
Ювентус
1' - 90'
17'
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
1 : 0
04.03.2012
Новара
1' - 90'
19'
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
1 : 3
26.02.2012
Удинезе
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 0
21.02.2012
Фиорентина
1' - 77'
43'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
0 : 3
17.02.2012
Болонья
1' - 77'
38, 41'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
0 : 0
05.02.2012
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 1
29.01.2012
Болонья
1' - 90'
56'
58'
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 0
22.01.2012
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1 : 1
16.01.2012
Болонья
1' - 90'
80'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 0
08.01.2012
Катания
1' - 90'
90'
28'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 2
21.12.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
2 : 1
18.12.2011
Болонья
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 2
11.12.2011
Милан
1' - 90'
11'
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
1 : 0
04.12.2011
Сиена
1' - 90'
28'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1 : 1
27.11.2011
Болонья
63' - 90'
75'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
0 : 1
20.11.2011
Чезена
1' - 78'
Италия. Серия А, 11 тур
Палермо
3 : 1
05.11.2011
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
3 : 1
30.10.2011
Аталанта
1' - 66'
45'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
0 : 1
26.10.2011
Болонья
1' - 62'
Италия. Серия А, 8 тур
Болонья
0 : 2
23.10.2011
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Новара
0 : 2
16.10.2011
Болонья
1' - 75'
45'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
2 : 0
02.10.2011
Болонья
1' - 54'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 3
24.09.2011
Интер
1' - 64'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
1 : 1
21.09.2011
Болонья
66' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 2
18.09.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
2 : 0
11.09.2011
Болонья
1' - 75'
Главные новости
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
1
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
2
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
2
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
10
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
2
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+