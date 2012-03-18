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    Марко Ди Вайо - статистика

    Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Ди Вайо
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 июля 1976 (46 лет)
    Рост 179
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 37 10 6 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -69' Парма (Парма) 1:0 Болонья (Болонья)
    50'
    06.05.2012 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Наполи (Неаполь)
    64'
    02.05.2012 87' -90' Катания (Катания) 0:1 Болонья (Болонья)
    29.04.2012 1' -90' Болонья (Болонья) 3:2 Дженоа (Генуя)
    25.04.2012 60' -90' Сиена (Сиена) 1:1 Болонья (Болонья)
    22.04.2012 1' -74' Милан (Милан) 1:1 Болонья (Болонья)
    07.04.2012 1' -90' Чезена (Чезена) 0:0 Болонья (Болонья)
    90'
    01.04.2012 1' -74' Болонья (Болонья) 1:3 Палермо (Палермо)
    25.03.2012 1' -72' Аталанта (Бергамо) 2:0 Болонья (Болонья)
    18.03.2012 1' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Кьево (Верона)
    59' 81'
    11.03.2012 77' -90' Лацио (Рим) 1:3 Болонья (Болонья)
    07.03.2012 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Ювентус (Турин)
    17'
    04.03.2012 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Новара (Новара)
    19'
    26.02.2012 1' -90' Болонья (Болонья) 1:3 Удинезе (Удине)
    81'
    21.02.2012 1' -77' Болонья (Болонья) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    43'
    17.02.2012 1' -77' Интер (Милан) 0:3 Болонья (Болонья)
    38' 41'
    05.02.2012 1' -90' Лечче (Лечче) 0:0 Болонья (Болонья)
    29.01.2012 1' -90' Рома (Рим) 1:1 Болонья (Болонья)
    56' 58'
    22.01.2012 1' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Парма (Парма)
    16.01.2012 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Болонья (Болонья)
    80'
    08.01.2012 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Катания (Катания)
    90' 28'
    21.12.2011 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Рома (Рим)
    18.12.2011 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:1 Болонья (Болонья)
    51'
    11.12.2011 1' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Милан (Милан)
    11'
    04.12.2011 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Сиена (Сиена)
    28'
    27.11.2011 63' -90' Кальяри (Кальяри) 1:1 Болонья (Болонья)
    75'
    20.11.2011 1' -78' Болонья (Болонья) 0:1 Чезена (Чезена)
    05.11.2011 1' -90' Палермо (Палермо) 3:1 Болонья (Болонья)
    30.10.2011 1' -66' Болонья (Болонья) 3:1 Аталанта (Бергамо)
    45'
    26.10.2011 1' -62' Кьево (Верона) 0:1 Болонья (Болонья)
    23.10.2011 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Лацио (Рим)
    16.10.2011 1' -75' Новара (Новара) 0:2 Болонья (Болонья)
    45'
    02.10.2011 1' -54' Удинезе (Удине) 2:0 Болонья (Болонья)
    24.09.2011 1' -64' Болонья (Болонья) 1:3 Интер (Милан)
    21.09.2011 66' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    18.09.2011 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Лечче (Лечче)
    11.09.2011 1' -75' Фиорентина (Флоренция) 2:0 Болонья (Болонья)
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