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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лечче
Болонья - Лечче: обзор матча 18 сентября 2011
Болонья
18.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 2
Завершен
Лечче
37'
Г. Джиакомацци
60'
К. Гроссмюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лечче
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Д. Ди Микеле
Замена
Р. Страссер
️️️️
К. Гроссмюллер
Замена
Ф. Казарини
️️️️
А. Раджи
Желтая карточка
И. Пьятти
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
К. Паскуато
ГОЛ! 0:2!
К. Гроссмюллер
Пас отдал
Д. Ди Микеле
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
П. Коне
️️️️
Д. Перес
Желтая карточка
Д. Перес
ГОЛ! 0:1!
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
А. Морлео
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
4-2-2-2
1
Жилле
3
Морлео
90
Портанова
51
Лориа
24
Раджи
16
Мудингай
15
Перес
56
Пульцетти
23
Диаманти
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
3-5-2
12
Сержио
4
Томович
28
Эспозито
15
Месба
7
Куадрадо
10
Ободо
29
Джиакомацци
10
Пьятти
20
Гроссмюллер
10
Ди Микеле
8
Паскуато
24
Раджи
5
Казарини
5
Казарини
24
Раджи
15
Перес
33
Коне
33
Коне
15
Перес
99
Аквафреска
11
Рамирес
11
Рамирес
99
Аквафреска
8
Паскуато
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
8
Паскуато
20
Гроссмюллер
3
Страссер
3
Страссер
20
Гроссмюллер
10
Ди Микеле
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Ди Микеле
Остались в запасе
Болонья
Лечче
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Болонья - Лечче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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