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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Болонья
Катания - Болонья: обзор матча 02 мая 2012
Катания
02.05.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
79'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Болонья
Замена
М. Ди Вайо
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
С. Альмирон
ГОЛ! 0:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
Г. Гарич
Желтая карточка
Н. Сполли
Замена
С. Лориа
️️️️
И. Бельфодиль
Замена
А. Морлео
️️️️
П. Коне
Замена
О. Эбагуа
️️️️
А. Риккьюти
Замена
М. Мотта
️️️️
Д. Беллуски
Желтая карточка
Д. Портанова
Желтая карточка
Г. Рамирес
11'
Желтая карточка
П. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
33
Маттео Рубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЛВ
16
Габи Мудингай
ЦП
13
Гиорги Гарич
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Гастон Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
4-4-2
22
Каррисо
15
Марчезе
2
Сполли
6
Легротталье
55
Беллуски
24
Риккьюти
10
Лоди
22
Иско
4
Альмирон
10
Гомес
18
Бергессио
3-3-2-2
30
Альярди
90
Портанова
33
Рубин
15
Антонссон
16
Мудингай
13
Гарич
8
Таидер
99
Аквафреска
33
Коне
11
Рамирес
19
Бельфодиль
55
Беллуски
16
Мотта
16
Мотта
55
Беллуски
4
Альмирон
17
Сеймур
17
Сеймур
4
Альмирон
24
Риккьюти
21
Эбагуа
21
Эбагуа
24
Риккьюти
33
Коне
3
Морлео
3
Морлео
33
Коне
19
Бельфодиль
51
Лориа
51
Лориа
19
Бельфодиль
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
Остались в запасе
Катания
Болонья
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Катания - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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