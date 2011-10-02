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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Болонья
Удинезе - Болонья: обзор матча 02 октября 2011
Удинезе
02.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
29'
М. Бенатиа
72'
А. Ди Натале (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Болонья
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
М. Исла
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ди Натале
Желтая карточка
Д. Перес
Замена
А. Абди
️️️️
Г. Торже
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
П. Коне
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
М. Ди Вайо
Желтая карточка
С. Лориа
Желтая карточка
Г. Мудингай
ГОЛ! 1:0!
М. Бенатиа
Пас отдал
Д. Ферронетти
Желтая карточка
Данило
13'
Замена
С. Лориа
️️️️
М. Антонссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Габриэль Торже
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
33
Панайотис Коне
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
3-2-4-1
1
Ханданович
5
Данило
8
Баста
4
Бенатиа
46
Ферронетти
22
Исла
27
Асамоа
8
Торже
3
Пинци
7
Армеро
10
Ди Натале
3-4-1-2
30
Альярди
15
Антонссон
90
Портанова
24
Раджи
33
Коне
15
Перес
16
Мудингай
5
Казарини
23
Диаманти
9
Ди Вайо
77
Хименес
22
Исла
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
22
Исла
8
Торже
22
Абди
22
Абди
8
Торже
15
Антонссон
51
Лориа
51
Лориа
15
Антонссон
33
Коне
56
Пульцетти
56
Пульцетти
33
Коне
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
22
Филиппо Ломбарди
ВР
3
Луиджи Витале
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
3
Луиджи Витале
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Удинезе - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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