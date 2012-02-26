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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Удинезе
Болонья - Удинезе: обзор матча 26 февраля 2012
Болонья
26.02.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 3
Завершен
Удинезе
81'
П. Коне
38'
А. Ди Натале (П)
56'
Д. Баста
84'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Удинезе
ГОЛ! 1:3!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Д. Баста
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Д. Перес
ГОЛ! 1:2!
П. Коне
Пас отдал
М. Ди Вайо
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Д. Фаббрини
Желтая карточка
К. Асамоа
Замена
П. Коне
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
М. Пациенца
ГОЛ! 0:2!
Д. Баста
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
С. Таидер
Желтая карточка
П. Армеро
Желтая карточка
Д. Перес
Желтая карточка
Г. Рамирес
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ди Натале
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
С. Таидер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-3-2-1
1
Жилле
3
Морлео
15
Антонссон
24
Раджи
90
Портанова
15
Перес
8
Таидер
16
Мудингай
11
Рамирес
56
Пульцетти
9
Ди Вайо
4-4-2
1
Ханданович
4
Бенатиа
5
Данило
8
Баста
6
Домицци
27
Асамоа
24
Пациенца
6
Фернандес
7
Армеро
31
Фаббрини
10
Ди Натале
56
Пульцетти
33
Коне
33
Коне
56
Пульцетти
15
Перес
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
15
Перес
8
Таидер
99
Аквафреска
99
Аквафреска
8
Таидер
31
Фаббрини
22
Баттоккио
22
Баттоккио
31
Фаббрини
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Болонья - Удинезе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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