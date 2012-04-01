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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Палермо
Болонья - Палермо: обзор матча 01 апреля 2012
Болонья
01.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 3
Завершен
Палермо
50'
Ф. Соренсен
68'
М. Донати
76'
А. Эрнандес
86'
А. Морлео (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Палермо
Желтая карточка
С. Таидер
+3
Желтая карточка
А. Эрнандес
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
А. Морлео
Замена
Х. Хименес
️️️️
Н. Пульцетти
Вторая желтая
А. Мантовани
Желтая карточка
Ф. Соренсен
ГОЛ! 1:2!
А. Эрнандес
Пас отдал
М. Донати
Желтая карточка
К. Лабрин
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
М. Ди Вайо
ГОЛ! 1:1!
М. Донати
Замена
И. Будан
️️️️
Д. Мильяччо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Соренсен
Пас отдал
Н. Пульцетти
Желтая карточка
А. Мантовани
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
М. Агиррегарай
Замена
П. Коне
️️️️
Р. Крхин
Желтая карточка
М. Донати
Замена
М. Миланович
️️️️
Э. Пизано
Желтая карточка
Э. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николо Черубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
21
Рене Крхин
ЛП
3
Архимеде Морлео
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
11
Гастон Рамирес
АП
23
Алессандро Диаманти
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
18
Карлос Лабрин
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Андреа Мантовани
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ЛП
5
Массимо Донати
ОП
8
Эдгар Баррето
АП
11
Абель Эрнандес
ПП
13
Матиас Агиррегарай
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
3-4-2-1
1
Жилле
3
Черубин
90
Портанова
4
Соренсен
21
Крхин
3
Морлео
8
Таидер
23
Диаманти
11
Рамирес
56
Пульцетти
9
Ди Вайо
4-1-2-1-2
2
Вивиано
5
Пизано
6
Муньос
17
Мантовани
18
Лабрин
5
Донати
11
Эрнандес
8
Мильяччо
8
Баррето
72
Иличич
13
Агиррегарай
21
Крхин
33
Коне
33
Коне
21
Крхин
56
Пульцетти
77
Хименес
77
Хименес
56
Пульцетти
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
5
Пизано
5
Миланович
5
Миланович
5
Пизано
13
Агиррегарай
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
13
Агиррегарай
8
Мильяччо
19
Будан
19
Будан
8
Мильяччо
Остались в запасе
Болонья
Палермо
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Александрос Цорвас
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Болонья - Палермо
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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