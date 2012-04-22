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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Болонья
Милан - Болонья: обзор матча 22 апреля 2012
Милан
22.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
90'
З. Ибрагимович
26'
Г. Рамирес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Болонья
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
У. Эмануэльсон
Замена
П. Коне
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
С. Таидер
Вторая желтая
Д. Бонера
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
А. Аквилани
️️️️
М. ван Боммел
Желтая карточка
Д. Бонера
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Л. Антонини
Замена
С. Таидер
️️️️
А. Диаманти
Замена
А. Кассано
️️️️
К. Зеедорф
Желтая карточка
А. Ночерино
ГОЛ! 0:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
А. Диаманти
Желтая карточка
Д. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
70
Робиньо
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
(К)
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
9
Марко Ди Вайо
(К)
ЛВ
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
3
Архимеде Морлео
ЦП
13
Гиорги Гарич
АП
23
Алессандро Диаманти
ПВ
11
Гастон Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Аббьяти
7
Антонини
23
Бонера
13
Неста
20
Абате
6
ван Боммел
4
Мунтари
10
Зеедорф
70
Робиньо
23
Ночерино
11
Ибрагимович
3-3-3-1
30
Альярди
3
Черубин
24
Раджи
90
Портанова
15
Перес
16
Мудингай
3
Морлео
23
Диаманти
13
Гарич
9
Ди Вайо
11
Рамирес
6
ван Боммел
20
Аквилани
20
Аквилани
6
ван Боммел
7
Антонини
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
7
Антонини
10
Зеедорф
99
Кассано
99
Кассано
10
Зеедорф
23
Диаманти
8
Таидер
8
Таидер
23
Диаманти
11
Рамирес
33
Коне
33
Коне
11
Рамирес
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
Остались в запасе
Милан
Болонья
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Деян Стоянович
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Болонья
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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