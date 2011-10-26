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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Болонья
Кьево - Болонья: обзор матча 26 октября 2011
Кьево
26.10.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
53'
Р. Аквафреска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Болонья
Замена
Д. Вантаджиато
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Х. Хименес
Замена
Х. Хименес
️️️️
Г. Рамирес
Замена
А. Палоски
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
Д. Перес
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
ГОЛ! 0:1!
Р. Аквафреска
Пас отдал
Г. Рамирес
Замена
Д. Манделли
️️️️
С. Мореро
Желтая карточка
Д. Портанова
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Галлоцци
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
17
Даниэле Вантаджиато
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
5
Йокич
12
Цесар
19
Мореро
21
Фрей
56
Хетемай
23
Саммарко
4
Брэдли
30
Ригони
77
Теро
31
Пеллисьер
4-3-1-2
1
Жилле
13
Гарич
3
Черубин
51
Лориа
90
Портанова
15
Перес
16
Мудингай
33
Коне
11
Рамирес
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
19
Мореро
5
Манделли
5
Манделли
19
Мореро
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
23
Саммарко
9
Палоски
9
Палоски
23
Саммарко
99
Аквафреска
17
Вантаджиато
17
Вантаджиато
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
56
Пульцетти
56
Пульцетти
9
Ди Вайо
11
Рамирес
77
Хименес
77
Хименес
11
Рамирес
Остались в запасе
Кьево
Болонья
17
Марко Галлоцци
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
17
Марко Галлоцци
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кьево - Болонья
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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