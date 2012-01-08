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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Катания
Болонья - Катания: обзор матча 08 января 2012
Болонья
08.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Катания
50'
Н. Черубин
90'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Катания
ГОЛ! 2:0!
М. Ди Вайо
Замена
Х. Хименес
️️️️
Р. Аквафреска
Вторая желтая
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Н. Черубин
Замена
Г. Бергессио
️️️️
П. Баррьентос
Замена
К. Льяма
️️️️
Д. Марчезе
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
М. Бьяджианти
ГОЛ! 1:0!
Н. Черубин
Пас отдал
А. Диаманти
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
М. Иско
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
Н. Черубин
️️️️
С. Лориа
Желтая карточка
Д. Марчезе
Желтая карточка
Н. Легротталье
Желтая карточка
М. Ди Вайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Болонья
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
3-2-2-2
1
Жилле
3
Морлео
51
Лориа
24
Раджи
16
Мудингай
15
Перес
56
Пульцетти
23
Диаманти
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
4-4-2
30
Кампаньоло
22
Альварес
55
Беллуски
6
Легротталье
15
Марчезе
10
Лоди
4
Альмирон
22
Иско
28
Баррьентос
10
Гомес
11
Лопес
51
Лориа
3
Черубин
3
Черубин
51
Лориа
23
Диаманти
11
Рамирес
11
Рамирес
23
Диаманти
99
Аквафреска
77
Хименес
77
Хименес
99
Аквафреска
15
Марчезе
19
Льяма
19
Льяма
15
Марчезе
10
Гомес
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
10
Гомес
28
Баррьентос
18
Бергессио
18
Бергессио
28
Баррьентос
Остались в запасе
Болонья
Катания
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Остались в запасе
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Болонья - Катания
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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