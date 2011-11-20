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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Чезена
Болонья - Чезена: обзор матча 20 ноября 2011
Болонья
20.11.2011, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Чезена
84'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Чезена
+3
Желтая карточка
М. Росси
+1
Желтая карточка
Л. Чеккарелли
ГОЛ! 0:1!
М. Пароло
Пас отдал
А. Кандрева
Замена
М. Росси
️️️️
М. Лауро
Замена
Э. Богдани
️️️️
Д. Малонга
Замена
А. Диаманти
️️️️
М. Ди Вайо
Желтая карточка
А. Раджи
Замена
Х. Хименес
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
А. Кандрева
️️️️
Р. Мартиньо
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Д. Перес
Желтая карточка
С. фон Берген
Желтая карточка
М. Лауро
Желтая карточка
Д. Перес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
23
Алессандро Диаманти
АП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-3-1-2
1
Жилле
3
Морлео
90
Портанова
24
Раджи
15
Антонссон
15
Перес
33
Коне
16
Мудингай
11
Рамирес
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
4-4-2
1
Антониоли
16
Комотто
5
фон Берген
4
Родригес
6
Лауро
77
Чеккарелли
16
Пароло
11
Гуана
29
Мартиньо
24
Малонга
12
Муту
9
Ди Вайо
23
Диаманти
23
Диаманти
9
Ди Вайо
15
Перес
56
Пульцетти
56
Пульцетти
15
Перес
99
Аквафреска
77
Хименес
77
Хименес
99
Аквафреска
6
Лауро
13
Росси
13
Росси
6
Лауро
29
Мартиньо
87
Кандрева
87
Кандрева
29
Мартиньо
24
Малонга
81
Богдани
81
Богдани
24
Малонга
Остались в запасе
Болонья
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Никола Равалья
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Болонья - Чезена
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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