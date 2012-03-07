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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 07 марта 2012
Болонья
07.03.2012, среда, 21:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
17'
М. Ди Вайо
59'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
М. Рубин
Замена
С. Падоин
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Д. Портанова
Вторая желтая
Л. Бонуччи
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
Г. Рамирес
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
А. Диаманти
Замена
П. Коне
️️️️
Г. Гарич
Желтая карточка
Д. Перес
ГОЛ! 1:1!
М. Вучинич
Пас отдал
А. Пирло
Желтая карточка
А. Пирло
Желтая карточка
Л. Бонуччи
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Вайо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
33
Маттео Рубин
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Гастон Рамирес
АП
13
Гиорги Гарич
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
22
Марко Боррьелло
ЛФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
3
Симоне Пепе
РФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
3-4-2-1
1
Жилле
15
Антонссон
90
Портанова
24
Раджи
33
Рубин
15
Перес
16
Мудингай
13
Гарич
11
Рамирес
23
Диаманти
9
Ди Вайо
4-3-3
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
4
Касерес
29
Де Челье
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
3
Пепе
9
Вучинич
22
Боррьелло
13
Гарич
33
Коне
33
Коне
13
Гарич
23
Диаманти
56
Пульцетти
56
Пульцетти
23
Диаманти
33
Рубин
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
33
Рубин
9
Вучинич
15
Джаккерини
15
Джаккерини
9
Вучинич
3
Пепе
19
Падоин
19
Падоин
3
Пепе
22
Боррьелло
27
Квальярелла
27
Квальярелла
22
Боррьелло
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Марко Сторари
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Болонья - Ювентус
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:25 (прямая)
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