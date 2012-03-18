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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кьево
Болонья - Кьево: обзор матча 18 марта 2012
Болонья
18.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 2
Завершен
Кьево
59'
М. Ди Вайо
81'
А. Диаманти
27'
М. Андреолли
68'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кьево
ГОЛ! 2:2!
А. Диаманти
Пас отдал
М. Ди Вайо
Замена
Д. Москарделли
️️️️
А. Палоски
Замена
Р. Крусадо
️️️️
С. Теро
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Г. Рамирес
ГОЛ! 1:2!
С. Теро
Пас отдал
С. Пеллисьер
Замена
П. Хетемай
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
Ф. Ачерби
ГОЛ! 1:1!
М. Ди Вайо
Пас отдал
Д. Перес
Желтая карточка
Лусиано
Замена
П. Коне
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
А. Морлео
️️️️
М. Рубин
Желтая карточка
А. Палоски
ГОЛ! 0:1!
М. Андреолли
Пас отдал
С. Пеллисьер
12'
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
М. Рубин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
33
Маттео Рубин
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
56
Нико Пульцетти
АП
23
Алессандро Диаманти
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
30
Лука Ригони
ЛП
9
Альберто Палоски
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
3-4-2-1
1
Жилле
15
Антонссон
90
Портанова
24
Раджи
33
Рубин
15
Перес
16
Мудингай
23
Диаманти
56
Пульцетти
11
Рамирес
9
Ди Вайо
4-3-2-1
70
Соррентино
21
Фрей
15
Ачерби
3
Андреолли
3
Драме
10
Лусиано
4
Брэдли
30
Ригони
77
Теро
9
Палоски
31
Пеллисьер
33
Рубин
3
Морлео
3
Морлео
33
Рубин
56
Пульцетти
33
Коне
33
Коне
56
Пульцетти
11
Рамирес
99
Аквафреска
99
Аквафреска
11
Рамирес
77
Теро
14
Крусадо
14
Крусадо
77
Теро
10
Лусиано
56
Хетемай
56
Хетемай
10
Лусиано
9
Палоски
9
Москарделли
9
Москарделли
9
Палоски
Остались в запасе
Болонья
Кьево
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Болонья - Кьево
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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