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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сиена
Болонья - Сиена: обзор матча 04 декабря 2011
Болонья
04.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Сиена
28'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сиена
Замена
Режиналдо
️️️️
Д. Маннини
Желтая карточка
Р. Витьелло
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Г. Рамирес
Замена
П. Гонсалес
️️️️
М. Ларрондо
Замена
П. Гросси
️️️️
Г. Анджелла
Замена
Г. Гарич
️️️️
А. Раджи
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Н. Пульцетти
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Вайо
Пас отдал
А. Диаманти
Замена
Х. Хименес
️️️️
М. Антонссон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
56
Нико Пульцетти
АП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-2-3-1
1
Жилле
3
Морлео
15
Антонссон
90
Портанова
24
Раджи
5
Казарини
16
Мудингай
23
Диаманти
11
Рамирес
56
Пульцетти
9
Ди Вайо
3-2-3-1-1
23
Бркич
19
Терци
13
Россеттини
33
Анджелла
2
Витьелло
36
Дель Гроссо
14
Гацци
10
Д'Агостино
70
Маннини
9
Ларрондо
16
Калайо
11
Рамирес
15
Креспо
15
Креспо
11
Рамирес
24
Раджи
13
Гарич
13
Гарич
24
Раджи
15
Антонссон
77
Хименес
77
Хименес
15
Антонссон
33
Анджелла
23
Гросси
23
Гросси
33
Анджелла
9
Ларрондо
18
Гонсалес
18
Гонсалес
9
Ларрондо
70
Маннини
91
Режиналдо
91
Режиналдо
70
Маннини
Остались в запасе
Болонья
Сиена
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Болонья - Сиена
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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