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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Болонья
Лечче - Болонья: обзор матча 05 февраля 2012
Лечче
05.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Болонья
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Г. Гарич
Желтая карточка
М. Оддо
Замена
Л. Мильонико
️️️️
Д. Ди Микеле
Замена
А. Диаманти
️️️️
С. Таидер
Вторая желтая
М. Карроццьери
Желтая карточка
М. Карроццьери
Замена
В. Божинов
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
М. Антонссон
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
Г. Рамирес
Желтая карточка
Д. Перес
Желтая карточка
М. Блази
+1
Желтая карточка
Д. Портанова
Желтая карточка
А. Морлео
Замена
Ж. Сержио
️️️️
М. Бенасси
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-4-2
81
Бенасси
28
Бривио
80
Карроццьери
4
Томович
30
Оддо
29
Джиакомацци
26
Блази
82
Дельвеккио
7
Куадрадо
10
Муриэль
10
Ди Микеле
3-2-3-1-1
1
Жилле
15
Антонссон
90
Портанова
24
Раджи
13
Гарич
3
Морлео
8
Таидер
16
Мудингай
15
Перес
11
Рамирес
9
Ди Вайо
81
Бенасси
12
Сержио
12
Сержио
81
Бенасси
10
Ди Микеле
13
Мильонико
13
Мильонико
10
Ди Микеле
10
Муриэль
86
Божинов
86
Божинов
10
Муриэль
13
Гарич
15
Креспо
15
Креспо
13
Гарич
8
Таидер
23
Диаманти
23
Диаманти
8
Таидер
11
Рамирес
99
Аквафреска
99
Аквафреска
11
Рамирес
Остались в запасе
Лечче
Болонья
10
Кристиан Ободо
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
10
Кристиан Ободо
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лечче - Болонья
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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