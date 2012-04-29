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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 29 апреля 2012
Болонья
29.04.2012, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 2
Завершен
Дженоа
24'
Д. Портанова
38'
Г. Рамирес
68'
Г. Гарич
60'
Р. Паласио
77'
К. Хоркера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
+3
Желтая карточка
Д. Скулли
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
П. Коне
️️️️
А. Диаманти
ГОЛ! 3:2!
К. Хоркера
Пас отдал
Р. Паласио
Желтая карточка
Д. Место
Замена
М. Антонссон
️️️️
А. Раджи
Замена
З. Эдуардо
️️️️
М. Росси
ГОЛ! 3:1!
Г. Гарич
Пас отдал
А. Диаманти
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Г. Рамирес
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ф. Беллуски
ГОЛ! 2:1!
Р. Паласио
Пас отдал
М. Росси
Замена
Д. Бьондини
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
М. Росси
Желтая карточка
Э. Моретти
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамирес
ГОЛ! 1:0!
Д. Портанова
Пас отдал
А. Диаманти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЛВ
3
Архимеде Морлео
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
13
Гиорги Гарич
ЦП
23
Алессандро Диаманти
ПВ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
11
Гастон Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ПП
7
Марко Росси
ЛФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
РФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
3-3-2-2
30
Альярди
90
Портанова
24
Раджи
3
Черубин
3
Морлео
16
Мудингай
13
Гарич
8
Таидер
23
Диаманти
11
Рамирес
9
Ди Вайо
4-3-3
1
Фрей
27
Место
13
Каладзе
4
Гранквист
24
Моретти
25
Беллуски
33
Куцка
23
Бирса
10
Скулли
8
Паласио
7
Росси
24
Раджи
15
Антонссон
15
Антонссон
24
Раджи
23
Диаманти
33
Коне
33
Коне
23
Диаманти
11
Рамирес
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Рамирес
23
Бирса
8
Бьондини
8
Бьондини
23
Бирса
7
Росси
57
Зе Эдуардо
57
Зе Эдуардо
7
Росси
25
Беллуски
14
Хоркера
14
Хоркера
25
Беллуски
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
1
Деян Стоянович
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Болонья - Дженоа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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