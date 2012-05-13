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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Болонья
Парма - Болонья: обзор матча 13 мая 2012
Парма
13.05.2012, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
37'
Д. Биабиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Болонья
Замена
С. Морроне
️️️️
Д. Биабиани
Желтая карточка
И. Бельфодиль
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Г. Гарич
Замена
Ф. Маркес
️️️️
С. Флоккари
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Жонатан
Желтая карточка
М. Ди Вайо
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
Х. Вальдес
ГОЛ! 1:0!
Д. Биабиани
Пас отдал
С. Джовинко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Никола Паварини
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ПЗ
10
Хайме Вальдес
ЛП
18
Массимо Гобби
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
13
Гиорги Гарич
ЦП
23
Алессандро Диаманти
ЦП
33
Маттео Рубин
ПВ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
11
Гастон Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
0
Альберто Галлинетта
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
56
Нико Пульцетти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-4-2
1
Паварини
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
29
Палетта
14
Галлоппа
10
Вальдес
18
Гобби
14
Биабиани
2
Жонатан
21
Джовинко
10
Флоккари
3-3-2-2
30
Альярди
15
Антонссон
33
Коне
3
Черубин
8
Таидер
13
Гарич
23
Диаманти
33
Рубин
90
Портанова
11
Рамирес
9
Ди Вайо
14
Биабиани
4
Морроне
4
Морроне
14
Биабиани
2
Жонатан
80
Валиани
80
Валиани
2
Жонатан
10
Флоккари
0
Маркес
0
Маркес
10
Флоккари
13
Гарич
56
Пульцетти
56
Пульцетти
13
Гарич
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
11
Рамирес
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Рамирес
Остались в запасе
Парма
Болонья
0
Альберто Галлинетта
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
0
Альберто Галлинетта
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Парма - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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