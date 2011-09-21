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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 21 сентября 2011
Ювентус
21.09.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
29'
М. Вучинич
52'
Д. Портанова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Болонья
+4
Желтая карточка
Д. Портанова
Желтая карточка
Л. Бонуччи
+4
Замена
А. Видаль
️️️️
П. Де Челье
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Ди Вайо
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
Ф. Казарини
ГОЛ! 1:1!
Д. Портанова
Пас отдал
Г. Рамирес
Замена
Р. Крхин
️️️️
А. Диаманти
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Д. Перес
Замена
А. Матри
️️️️
А. Дель Пьеро
Вторая желтая
М. Вучинич
Желтая карточка
Д. Перес
Желтая карточка
П. Коне
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
Пас отдал
А. Пирло
Желтая карточка
М. Вучинич
Желтая карточка
С. Пепе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
33
Панайотис Коне
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Гастон Рамирес
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
29
Де Челье
14
Кьеллини
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
3
Пепе
21
Пирло
10
Маркизио
17
Красич
10
Дель Пьеро
9
Вучинич
3-4-2-1
1
Жилле
90
Портанова
15
Антонссон
3
Морлео
33
Коне
15
Перес
16
Мудингай
5
Казарини
23
Диаманти
11
Рамирес
99
Аквафреска
29
Де Челье
23
Видаль
23
Видаль
29
Де Челье
17
Красич
15
Джаккерини
15
Джаккерини
17
Красич
10
Дель Пьеро
21
Матри
21
Матри
10
Дель Пьеро
23
Диаманти
21
Крхин
21
Крхин
23
Диаманти
15
Перес
56
Пульцетти
56
Пульцетти
15
Перес
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
30
Федерико Альярди
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Ювентус - Болонья
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 00:40
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