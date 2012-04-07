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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Болонья
Чезена - Болонья: обзор матча 07 апреля 2012
Чезена
07.04.2012, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Болонья
+3
Желтая карточка
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Д. Колуччи
+3
Желтая карточка
М. Ди Вайо
Желтая карточка
Д. Комотто
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
П. Коне
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
М. Филиппи
️️️️
Т. Арригони
Замена
Д. Джокович
️️️️
Р. Мартиньо
Желтая карточка
Н. Черубин
Замена
А. Морлео
️️️️
М. Рубин
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Г. Рамирес
Замена
М. Филиппи
️️️️
С. Дель Неро
Желтая карточка
С. Дель Неро
Желтая карточка
В. Реннелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николо Черубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
15
Диего Перес
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
33
Маттео Рубин
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
11
Гастон Рамирес
АП
23
Алессандро Диаманти
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
93
Маттиа Филиппи
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-3-3
1
Антониоли
6
Лауро
5
фон Берген
4
Родригес
16
Комотто
11
Сантана
18
Колуччи
29
Мартиньо
24
Арригони
31
Дель Неро
8
Реннелла
3-4-2-1
1
Жилле
24
Раджи
90
Портанова
3
Черубин
23
Диаманти
16
Мудингай
33
Рубин
15
Перес
56
Пульцетти
11
Рамирес
9
Ди Вайо
31
Дель Неро
93
Филиппи
93
Филиппи
31
Дель Неро
29
Мартиньо
88
Джокович
88
Джокович
29
Мартиньо
33
Рубин
3
Морлео
3
Морлео
33
Рубин
56
Пульцетти
33
Коне
33
Коне
56
Пульцетти
11
Рамирес
99
Аквафреска
99
Аквафреска
11
Рамирес
Остались в запасе
Чезена
Болонья
30
Никола Равалья
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
30
Федерико Альярди
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Чезена - Болонья
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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