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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Парма
Болонья - Парма: обзор матча 22 января 2012
Болонья
22.01.2012, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Парма
Замена
Р. Палладино
️️️️
С. Джовинко
Замена
А. Диаманти
️️️️
Д. Портанова
Замена
Х. Хименес
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Х. Вальдес
Желтая карточка
С. Джовинко
Желтая карточка
Г. Рамирес
Желтая карточка
Д. Мусаччи
Замена
Д. Мусаччи
️️️️
С. Морроне
Желтая карточка
С. Морроне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Парма
0
Альберто Галлинетта
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Жилле
15
Антонссон
90
Портанова
24
Раджи
33
Рубин
13
Гарич
16
Мудингай
15
Перес
11
Рамирес
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
4-4-2
1
Паварини
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
18
Гобби
29
Палетта
80
Валиани
4
Морроне
14
Галлоппа
10
Вальдес
10
Флоккари
21
Джовинко
90
Портанова
23
Диаманти
23
Диаманти
90
Портанова
99
Аквафреска
77
Хименес
77
Хименес
99
Аквафреска
4
Морроне
22
Мусаччи
22
Мусаччи
4
Морроне
21
Джовинко
17
Палладино
17
Палладино
21
Джовинко
10
Вальдес
14
Биабиани
14
Биабиани
10
Вальдес
Остались в запасе
Болонья
Парма
30
Федерико Альярди
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
0
Альберто Галлинетта
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Остались в запасе
0
Альберто Галлинетта
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Болонья - Парма
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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