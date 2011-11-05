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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Болонья
Палермо - Болонья: обзор матча 05 ноября 2011
Палермо
05.11.2011, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
13'
Э. Захави
52'
М. Сильвестре
74'
Й. Иличич
87'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Болонья
Желтая карточка
М. Агиррегарай
ГОЛ! 3:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
Х. Хименес
Замена
М. Агиррегарай
️️️️
А. Бачинович
ГОЛ! 3:0!
Й. Иличич
Пас отдал
И. Лорес Варела
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Г. Мудингай
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Э. Захави
Замена
Г. Гарич
️️️️
А. Раджи
Замена
Х. Хименес
️️️️
Р. Аквафреска
ГОЛ! 2:0!
М. Сильвестре
Пас отдал
Э. Захави
Желтая карточка
А. Морлео
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Желтая карточка
Д. Перес
Замена
И. Лорес Варела
️️️️
А. Эрнандес
20'
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
17
Даниэле Вантаджиато
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-3-3
30
Цорвас
42
Бальдзаретти
26
Сильвестре
5
Пизано
4
Четто
18
Аква
25
Бачинович
8
Мильяччо
7
Захави
11
Эрнандес
72
Иличич
4-3-1-2
1
Жилле
3
Черубин
51
Лориа
24
Раджи
3
Морлео
15
Перес
33
Коне
16
Мудингай
11
Рамирес
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
11
Эрнандес
11
Лорес Варела
11
Лорес Варела
11
Эрнандес
25
Бачинович
13
Агиррегарай
13
Агиррегарай
25
Бачинович
7
Захави
16
Бертоло
16
Бертоло
7
Захави
24
Раджи
13
Гарич
13
Гарич
24
Раджи
16
Мудингай
56
Пульцетти
56
Пульцетти
16
Мудингай
99
Аквафреска
77
Хименес
77
Хименес
99
Аквафреска
Остались в запасе
Палермо
Болонья
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
17
Даниэле Вантаджиато
ЦФ
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Остались в запасе
17
Даниэле Вантаджиато
ЦФ
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Палермо - Болонья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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