|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|14
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2012
|64' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|10.04.2012
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|07.04.2012
|61' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|31.03.2012
|59' -90'
|Малага (Малага)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|25.03.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|22.03.2012
|1' -57'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|29'
|18.03.2012
|80' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:3
|Реал (Мадрид)
|05.03.2012
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|25.02.2012
|1' -72'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|37'
|20.02.2012
|Был в запасе
|Сарагоса (Сарагоса)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|04.02.2012
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|29.01.2012
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|22.01.2012
|1' -70'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|16.01.2012
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:2
|Бетис (Севилья)
|08.01.2012
|1' -70'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|18.12.2011
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|10.12.2011
|80' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|90'
|04.12.2011
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|30.10.2011
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|27.10.2011
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|23.10.2011
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|15.10.2011
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Бетис (Севилья)
|02.10.2011
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|26.09.2011
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|22.09.2011
|46' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:3
|Сарагоса (Сарагоса)
|18.09.2011
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|11.09.2011
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)