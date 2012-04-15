Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хуанма
Статистика
Хуанма - статистика
Завершил карьеру
29 мая 1981 (45)
#22 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
14
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
1 : 0
15.04.2012
Осасуна
64' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
10.04.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
3 : 1
07.04.2012
Вильярреал
61' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
0 : 2
31.03.2012
Бетис
59' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1 : 1
25.03.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
1 : 1
22.03.2012
Эспаньол
1' - 57'
29'
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
3 : 0
18.03.2012
Бетис
80' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2 : 3
11.03.2012
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3 : 1
05.03.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
1 : 1
25.02.2012
Хетафе
1' - 72'
37'
Испания. Примера, 24 тур
Сарагоса
0 : 2
20.02.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
1 : 0
04.02.2012
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1 : 2
29.01.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1 : 1
22.01.2012
Севилья
1' - 70'
Испания. Примера, 19 тур
Барселона
4 : 2
16.01.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
2 : 0
08.01.2012
Спортинг
1' - 70'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
0 : 2
18.12.2011
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
2 : 1
10.12.2011
Валенсия
80' - 90'
90'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
2 : 1
04.12.2011
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
1 : 0
30.10.2011
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
27.10.2011
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0 : 2
23.10.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
4 : 1
15.10.2011
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
0 : 1
02.10.2011
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
26.09.2011
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
4 : 3
22.09.2011
Сарагоса
46' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
2 : 3
18.09.2011
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
11.09.2011
Мальорка
Был в запасе
Главные новости
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
2
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
8
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
11
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
2
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
4
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+