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    Хуанма - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Хуан Мигель
    Фамилия Гомес Санчес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 1981 (41 год)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 14 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.04.2012 64' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    10.04.2012 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Бетис (Севилья)
    07.04.2012 61' -90' Бетис (Севилья) 3:1 Вильярреал (Вильярреал)
    31.03.2012 59' -90' Малага (Малага) 0:2 Бетис (Севилья)
    25.03.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Расинг (Сантандер)
    22.03.2012 1' -57' Бетис (Севилья) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    29'
    18.03.2012 80' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:0 Бетис (Севилья)
    11.03.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:3 Реал (Мадрид)
    05.03.2012 Был в запасе Леванте (Валенсия) 3:1 Бетис (Севилья)
    25.02.2012 1' -72' Бетис (Севилья) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    37'
    20.02.2012 Был в запасе Сарагоса (Сарагоса) 0:2 Бетис (Севилья)
    04.02.2012 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Бетис (Севилья)
    29.01.2012 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Гранада (Гранада)
    22.01.2012 1' -70' Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    16.01.2012 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:2 Бетис (Севилья)
    08.01.2012 1' -70' Бетис (Севилья) 2:0 Спортинг (Хихон)
    18.12.2011 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:2 Бетис (Севилья)
    10.12.2011 80' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    90'
    04.12.2011 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Бетис (Севилья)
    30.10.2011 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:0 Бетис (Севилья)
    27.10.2011 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Бетис (Севилья)
    23.10.2011 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    15.10.2011 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:1 Бетис (Севилья)
    02.10.2011 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Леванте (Валенсия)
    26.09.2011 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Бетис (Севилья)
    22.09.2011 46' -90' Бетис (Севилья) 4:3 Сарагоса (Сарагоса)
    18.09.2011 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:3 Бетис (Севилья)
    11.09.2011 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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