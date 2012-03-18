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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Бетис
Райо Вальекано - Бетис: обзор матча 18 марта 2012
Райо Вальекано
18.03.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 28 тур
3 : 0
Завершен
Бетис
51'
Э. Арментерос
78'
Д. Коста
90'
Р. Тамудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Бетис
ГОЛ! 3:0!
Р. Тамудо
Пас отдал
Р. Трасоррас
Замена
Д. Бенито
️️️️
Х. Мовилья
Желтая карточка
Х. Перейра
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Д. Коста
Замена
Хуанма
️️️️
Д. Монтеро
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Р. Трасоррас
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
Пити
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Молина
Замена
Х. Перейра
️️️️
С. Севилья
ГОЛ! 1:0!
Э. Арментерос
Пас отдал
Д. Коста
Желтая карточка
Х. Фуэго
19'
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Пити
АП
25
Мичу
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
19
Хорхе Молина
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
28
Диего Бенито
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-2-2-2
1
Жоэль
20
Касадо
14
Аррибас
5
Пулидо
2
Тито
26
Мовилья
18
Фуэго
23
Арментерос
10
Пити
19
Коста
25
Мичу
4-3-2-1
31
Фабри
22
Нельсон
5
Дорадо
3
Паулао
23
Начо
7
Эчебаррия
8
Севилья
0
Ириней
19
Молина
10
Монтеро
24
Кастро
26
Мовилья
28
Бенито
28
Бенито
26
Мовилья
10
Пити
10
Трасоррас
10
Трасоррас
10
Пити
19
Коста
23
Тамудо
23
Тамудо
19
Коста
10
Монтеро
22
Хуанма
22
Хуанма
10
Монтеро
19
Молина
24
Санта Крус
24
Санта Крус
19
Молина
8
Севилья
9
Перейра
9
Перейра
8
Севилья
Остались в запасе
Райо Вальекано
Бетис
1
Давид Кобеньо
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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