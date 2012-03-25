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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Расинг
Бетис - Расинг: обзор матча 25 марта 2012
Бетис
25.03.2012, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Расинг
18'
Р. Санта Крус
79'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Расинг
Желтая карточка
Паулао
+1
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
К. Стуани
ГОЛ! 1:1!
К. Стуани
Пас отдал
П. Мунитис
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Санта Крус
Желтая карточка
М. Арана
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Ф. Перес
Замена
А. Мартинес
️️️️
Х. Перейра
Замена
С. Севилья
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
П. Мунитис
️️️️
М. Гульон
Желтая карточка
Э. Бедиа
Желтая карточка
М. Гульон
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
ГОЛ! 1:0!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Х. Перейра
18'
16'
Желтая карточка
К. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
24
Роке Санта Крус
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
15
Франсис Перес
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
17
Мануэль Арана
АП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Бетис
13
Касто
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Расинг
93
Даниэль Сотрес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
30
Хави Мартинес
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-3-2-1
31
Фабри
23
Начо
5
Дорадо
3
Паулао
22
Нельсон
87
Каньяс
9
Перейра
7
Эчебаррия
10
Монтеро
24
Санта Крус
24
Кастро
4-1-2-1-2
0
Фернандес
3
Торрехон
20
Эспиноcа
15
Перес
18
Фернандес
18
Диоп
8
Гонсалес
16
Гульон
17
Арана
15
Бабакар
10
Бедиа
9
Перейра
3
Мартинес
3
Мартинес
9
Перейра
7
Эчебаррия
8
Севилья
8
Севилья
7
Эчебаррия
24
Санта Крус
19
Молина
19
Молина
24
Санта Крус
15
Перес
30
Мартинес
30
Мартинес
15
Перес
16
Гульон
10
Мунитис
10
Мунитис
16
Гульон
8
Гонсалес
7
Стуани
7
Стуани
8
Гонсалес
Остались в запасе
Бетис
Расинг
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
93
Даниэль Сотрес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Остались в запасе
93
Даниэль Сотрес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Бетис - Расинг
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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