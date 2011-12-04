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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Бетис
Осасуна - Бетис: обзор матча 04 декабря 2011
Осасуна
04.12.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
39'
М. Фланьо
90+2'
Д. Некунам
80'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Бетис
ГОЛ! 2:1!
Д. Некунам
+2
+1
Желтая карточка
Х. Перейра
Желтая карточка
Д. Некунам
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Х. Перейра
Замена
А. Посуэло
️️️️
С. Севилья
Замена
Ю. Райтала
️️️️
Роверсио
Замена
И. Бальде
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
Х. Матилья
Замена
Р. Кастро
️️️️
А. Устариц
ГОЛ! 1:0!
М. Фланьо
Пас отдал
А. Сехудо
Замена
Лоло
️️️️
Р. Гонсалес
Желтая карточка
Роверсио
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
А. Дамиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
17
Исидоро
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Бетис
13
Иньяки Гоитиа
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
4-3-1-2
1
Андрес
2
Дамиа
4
Фланьо
15
Роверсио
3
Гонсалес
6
Некунам
10
Пуньяль
16
Сехудо
14
Лама
9
Сола
14
Гарсия
3-2-3-2
13
Касто
29
Устариц
5
Дорадо
3
Марио
17
Исидоро
23
Начо
8
Севилья
87
Каньяс
8
Матилья
9
Перейра
24
Санта Крус
15
Роверсио
22
Райтала
22
Райтала
15
Роверсио
3
Гонсалес
8
Лоло
8
Лоло
3
Гонсалес
14
Гарсия
6
Бальде
6
Бальде
14
Гарсия
8
Севилья
8
Посуэло
8
Посуэло
8
Севилья
8
Матилья
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
8
Матилья
29
Устариц
24
Кастро
24
Кастро
29
Устариц
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Иньяки Гоитиа
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
13
Иньяки Гоитиа
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Осасуна - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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