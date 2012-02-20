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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Бетис
Сарагоса - Бетис: обзор матча 20 февраля 2012
Сарагоса
20.02.2012, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
41'
Р. Кастро
68'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Бетис
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
Х. Матилья
️️️️
С. Севилья
Замена
Х. Перейра
️️️️
Х. Молина
Замена
Т. Дуймович
️️️️
Р. Микаэл
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Д. Монтеро
ГОЛ! 0:2!
Р. Кастро
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
Желтая карточка
Р. Кастро
Замена
П. Баррера
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Хуанкар
️️️️
Э. Ориоль
Желтая карточка
Апоньо
+2
Желтая карточка
С. Севилья
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Х. Молина
Желтая карточка
Э. Ориоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
32
Апоньо
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
80
Эду Ориоль
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
19
Томислав Дуймович
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
Бетис
13
Касто
ВР
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
8
Хавьер Матилья
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-3-1-2
13
Роберто
4
Да Силва
37
Обрадович
3
Паредес
22
Альварес
7
Лафита
16
Микаэл
32
Апоньо
10
Луис Гарсия
7
Аранда
80
Ориоль
4-4-2
31
Фабри
22
Нельсон
5
Дорадо
3
Паулао
23
Начо
8
Севилья
87
Каньяс
10
Монтеро
7
Эчебаррия
24
Кастро
19
Молина
16
Микаэл
19
Дуймович
19
Дуймович
16
Микаэл
80
Ориоль
27
Хуанкар
27
Хуанкар
80
Ориоль
10
Луис Гарсия
16
Баррера
16
Баррера
10
Луис Гарсия
8
Севилья
8
Матилья
8
Матилья
8
Севилья
10
Монтеро
24
Санта Крус
24
Санта Крус
10
Монтеро
19
Молина
9
Перейра
9
Перейра
19
Молина
Остались в запасе
Сарагоса
Бетис
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
13
Касто
ВР
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Сарагоса - Бетис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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