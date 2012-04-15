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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Осасуна
Бетис - Осасуна: обзор матча 15 апреля 2012
Бетис
15.04.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
34'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Осасуна
+3
Желтая карточка
Лоло
Замена
Д. Лекич
️️️️
Х. Эчаиде
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
Замена
Х. Матилья
️️️️
Д. Монтеро
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Санта Крус
Замена
Д. Тимор
️️️️
А. Сехудо
Замена
И. Бальде
️️️️
Р. Лама
Замена
Хуанма
️️️️
Х. Перейра
Красная карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Паулао
Желтая карточка
Р. Лоэ
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Д. Монтеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
22
Маркос Нельсон
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦП
0
Ириней
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
8
Лоло
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
4
Мигель Фланьо
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
24
Рауль Лоэ
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Джавад Некунам
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-3-1-2
31
Фабри
23
Начо
22
Нельсон
3
Паулао
5
Дорадо
7
Эчебаррия
9
Перейра
0
Ириней
10
Монтеро
24
Кастро
24
Санта Крус
2-3-3-2
1
Андрес
8
Лоло
2
Дамиа
16
Сехудо
5
Эчаиде
10
Пуньяль
24
Лоэ
14
Гарсия
4
Фланьо
11
Нино
14
Лама
10
Монтеро
8
Матилья
8
Матилья
10
Монтеро
9
Перейра
22
Хуанма
22
Хуанма
9
Перейра
24
Санта Крус
19
Молина
19
Молина
24
Санта Крус
16
Сехудо
24
Тимор
24
Тимор
16
Сехудо
14
Лама
6
Бальде
6
Бальде
14
Лама
5
Эчаиде
16
Лекич
16
Лекич
5
Эчаиде
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
13
Асьер Риесго
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Бетис - Осасуна
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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