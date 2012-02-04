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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Бетис
Мальорка - Бетис: обзор матча 04 февраля 2012
Мальорка
04.02.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
24'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Бетис
Вторая желтая
В. Касадесус
+3
Желтая карточка
В. Касадесус
+2
Вторая желтая
И. Рамис
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Т. Пина
Желтая карточка
П. Касерес
Замена
С. Севилья
️️️️
А. Посуэло
Вторая желтая
Марио
Замена
Х. Карлос Нуньеш
️️️️
П. Сендрос
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Замена
М. Огунжими
️️️️
Т. Хемед
Желтая карточка
И. Рамис
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
Ириней
Желтая карточка
Р. Кастро
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Х. Чика
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
Желтая карточка
Марио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Бетис
13
Касто
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
0
Ириней
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Мальорка
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Марвин Огунжими
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-4-2
1
Калатайуд
15
Касерес
15
Чико
4
Рамис
22
Сендрос
5
Кастро
17
Пина
7
Перейра
19
Марти
10
Хемед
11
Касадесус
4-3-1-2
13
Касто
2
Чика
3
Марио
3
Паулао
3
Мартинес
0
Ириней
87
Каньяс
8
Посуэло
22
Хуанма
24
Кастро
24
Санта Крус
22
Сендрос
16
Нуньеш
16
Нуньеш
22
Сендрос
17
Пина
3
Виктор
3
Виктор
17
Пина
10
Хемед
9
Огунжими
9
Огунжими
10
Хемед
0
Ириней
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
0
Ириней
8
Посуэло
8
Севилья
8
Севилья
8
Посуэло
2
Чика
10
Монтеро
10
Монтеро
2
Чика
Остались в запасе
Мальорка
Бетис
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
31
Фабри
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Мальорка - Бетис
4
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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