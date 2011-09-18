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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 18 сентября 2011
Атлетик
18.09.2011, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 4 тур
2 : 3
Завершен
Бетис
38'
О. де Маркос
86'
Д. Лопес (П)
7'
Б. Эчебаррия
13'
Начо
45+1'
С. Севилья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Бетис
Вторая желтая
Ф. Аморебиета
+5
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Лопес
Замена
Х. Матилья
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
Г. Токеро
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
Касто
Замена
А. Амайя
️️️️
Р. Санта Крус
Красная карточка
Марио
Желтая карточка
И. Муньяин
Замена
Э. Кальвенте
️️️️
Д. Монтеро
Замена
И. Мартинес
️️️️
И. Габилондо
Замена
Д. Лопес
️️️️
А. Итурраспе
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
О. де Маркос
+1
+1
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Севилья
Желтая карточка
Ириней
ГОЛ! 1:2!
О. де Маркос
Желтая карточка
Начо
13'
ГОЛ! 0:2!
Начо
Пас отдал
Х. Перейра
ГОЛ! 0:1!
Б. Эчебаррия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
0
Ириней
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Бетис
13
Иньяки Гоитиа
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
22
Хуанма
ЛВ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
11
Габилондо
18
Гурпеги
14
Сусаета
8
Итурраспе
10
Муньяин
12
Льоренте
4-4-2
13
Касто
2
Чика
3
Марио
5
Дорадо
23
Начо
8
Севилья
7
Эчебаррия
10
Монтеро
0
Ириней
9
Перейра
24
Санта Крус
11
Габилондо
26
Мартинес
26
Мартинес
11
Габилондо
8
Итурраспе
27
Лопес
27
Лопес
8
Итурраспе
18
Гурпеги
23
Токеро
23
Токеро
18
Гурпеги
24
Санта Крус
4
Амайя
4
Амайя
24
Санта Крус
10
Монтеро
24
Кальвенте
24
Кальвенте
10
Монтеро
7
Эчебаррия
8
Матилья
8
Матилья
7
Эчебаррия
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Иньяки Гоитиа
ВР
8
Алехандро Посуэло
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
Остались в запасе
13
Иньяки Гоитиа
ВР
8
Алехандро Посуэло
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Атлетик - Бетис
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
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